Son Dakika: Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi! 'İşgalcilere kabuslarında bile görmedikleri kadar...'

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkelerini işgalinin 10. gününde yeni açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna halkına seslenerek, "Yakında halkımıza şunu söyleyebileceğimize eminim: Geri dönün! Polonya, Romanya, Slovakya ve diğer tüm ülkelerden dönün. Geri dönün, çünkü artık ülkenizde tehdit yok" dedi.

Zelenskiy ayrıca, "Ukrayna insani koridorlarla ilgili anlaşmaların işlemesi için her şeyi yapıyor. Bakalım Rusya ile müzakerelerde daha ileri gidebilir miyiz" derken "Biz şimdiden geleceği düşünüyoruz. Şehirlerimizi nasıl restore ederiz, ekonomiyi nasıl restore ederiz. Ukrayna'ya yeniden yapılanma için on milyarlarca dolar tahsis etmek için şimdiden anlaşma var ve bunlar sadece ilk kararlar" diye konuştu.

Rus ordusunun planladığı hatlara ulaşamadığını belirten Zelenskiy, öldürülen Rus askeri sayısının yaklaşık 10 bine ulaştığını açıkladı ve "İşgalcilere kabuslarında bile görmedikleri kadar büyük kayıplar verdiriyoruz" dedi.



