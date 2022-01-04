HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Zeytinburnu'ndaki satırlı vahşette yeni gelişme! "Sana gıcık oldum"

Son Dakika: Zeytinburnu'ndaki satırlı vahşette yeni gelişme! "Sana gıcık oldum"

04.01.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda, parkta oturan Murat Keskinbıçkı, satırla başına defalarca vurularak öldürüldü. Polis soruşturması sonucu yakalanan cinayet şüphelisi İsmail A., gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen İsmail A., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan çalışmalarda İsmail A.'nın zaman zaman parka gelen hiç tanımadığı kişilerle "Ne bakıyorsun" "Sana gıcık oldum" gibi sebeplerle kavga ettiği belirlendi. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Zeytinburnu'ndaki satırlı vahşette yeni gelişme! "Sana gıcık oldum"

Son dakika haberine göre Zeytinburnu, Topkapı'da bulunan bir parkta 27 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda yeşillikler arasında yerde yatan bir kişi görenler durumu polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde yatan kişinin başına defalarca satırla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Olayda hayatını kaybeden kişinin Murat Keskinbıçkı olduğu belirlendi. Keskinbıçak'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen dedektifler Murat Keskinbıçkı'yı öldüren kişinin görüntüsüne ulaştı. Ancak görüntülerde yüzü belli olmayan kişi, yüzlerce saat görüntü incelenerek takibe alındı.

4722e71b2290828c2cb7881b65c1ddc5

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada yapılan sokak çalışmalarında cinayetin meydana geldiği parka gelip giden kişiler araştırılmaya başlandı. Yapılan çalışmalarda zaman zaman parka gelen hiç tanımadığı kişilerle "Ne bakıyorsun" "Sana gıcık oldum" gibi sebeplerle kavga eden İsmail A. adlı kişinin kimliğine ulaşıldı. İsmail A.'nın telefonunu inceleyen dedektifler, cinayetin işlendiği saatte parkta olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine şüpheli gözaltına alındı.

ELBİSELERİ KAN İZİ BULUNMA İHTİMALİNE KARŞILIK İNCELEMEYE ALINDI

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli İsmail A. olayla ilgili sorgulandı. Ayrıca şüphelinin evinde yapılan aramada bazı giysilerin üzerine kan izlerine benzer lekeler tespit edildi. Evden alınan eşyalar kan izlerinin tespiti için "Luminal" test yapılmak üzere Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Poliste yapılan sorgusunda zaman zaman çelişkili ifadeler veren şüpheli İsmail A.'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İsmail A.'nın daha önceden çeşitli suçlardan 12 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA

Son Dakika: Ankara'da kan donduran iddia! Çöp evde ölen köpekleri saksılara saklamışSon Dakika: Ankara'da kan donduran iddia! Çöp evde ölen köpekleri saksılara saklamış


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Cinsel istismar davasında şok sözler! "İftira attım"Cinsel istismar davasında şok sözler! "İftira attım"
Anahtar Kelimeler:
cinayet Zeytinburnu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

İşte hayatımızı etkileyecek tarih! "Tırmanışa geçecek..."

İşte hayatımızı etkileyecek tarih! "Tırmanışa geçecek..."

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.