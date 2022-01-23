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  4. Son dakika… ‘Zikir çeken rütbeliler’ iddiasına İçişleri Bakanlığı’ndan yalanlama geldi

Son dakika… ‘Zikir çeken rütbeliler’ iddiasına İçişleri Bakanlığı’ndan yalanlama geldi

23.01.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili iddiaları sonrasında İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. CHP’li vekilin Jandarma Genel Komutanlığı’nda ‘zikir çeken rütbeliler’ iddiasına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ‘Tamamı yalan ve iftiradan ibaret’ şeklinde karşılık verdi.

Son dakika… ‘Zikir çeken rütbeliler’ iddiasına İçişleri Bakanlığı’ndan yalanlama geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili iddialarına yanıt geldi. "Tamamı yalan ve iftiradan ibaret" diyen Ersoy, "Kahramanca görevini ifâ eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"TAMAMI YALAN, İFTİRA"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklamaları şöyle:
Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır” sözü misali, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir iddia ile Murat Bakan’ın da başka vesilelerle terörle mücadelesiyle devletine, vatanına, milletine borcunu ödeyen Kahraman Jandarma Teşkilatımızı bu başarısından dolayı iftiralarıyla yıpratmak isteyenler tarafından harekete geçirildiği görülmektedir.

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Murat Bakan gibiler ve HDP’li dostları ne kadar üzülseler de Kahraman Jandarmamız kanunlardan, milli ve manevi değerlerinden aldığı güç ve ilhamla vatanını savunmaya devam edecektir. Tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan bu ve benzeri iddialarla “Mehmetçik Ruhuyla”inançla ve kahramanca görevini ifâ eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir. Tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan bu ve benzeri iddialarla “Mehmetçik Ruhuyla”inançla ve kahramanca görevini ifâ eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir"

CHP'Lİ VEKİLİN İDDİASI

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki çeşitli dini yapılanmaların varlık gösterdiği ve personelleri kendi bünyelerine katmaya çalıştıklarını iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı CHP

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