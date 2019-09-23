Son dakika: Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın

Zincirlikuyu metrob\u00fcs dura\u011f\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmayan asans\u00f6rdeki eski e\u015fyalar\u0131n yanmas\u0131 sonucu k\u0131sa s\u00fcreli panik ya\u015fand\u0131. Asans\u00f6rdeki e\u015fyalar\u0131n evsizlere ait oldu\u011fu belirtildi. Yang\u0131n k\u0131sa s\u00fcrede s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...Bitcoin'ciler kazanc\u0131n\u0131 katlayacakBakanl\u0131k duyurdu! Askerlik yerleri a\u00e7\u0131kland\u0131 15 Temmuz ile ilgili yeni soru\u015fturma
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