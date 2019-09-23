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Son dakika: Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 16:49 | Son Güncelleme

Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zincirlikuyu metrobüs durağında çalışmayan asansördeki eski eşyaların yanması sonucu kısa süreli panik yaşandı. Asansördeki eşyaların evsizlere ait olduğu belirtildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Zincirlikuyu Metrobüs yangın

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bakım yapılmazsa olacagı bu herşey güzel olacak
Şimdi troller dolar imamoğlu geldi böyle oldu :D
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