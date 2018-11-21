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Son dakika! Zonguldak'tan acı haber geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 13:43 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta ruhsatsız bir maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan üç işçinin cenazesine ulaşıldı.

Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, İ.A'ya ait ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama oldu.

Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Vücutlarında yanıklar oluşan ve ocaktan çıkarıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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Bu arada, arama kurtarma çalışmalarına katılan aynı maden ocağında çalışan 5 işçi ise içeride gazdan etkilendi. Bu işçiler de sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak maden ocağı patlama

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Hala akıllanmadık mı maden ile ilgili. bu patronlar masraf yapmasın diye kaç can kayıp gidicek böyle!
allah rahmet eylesin mekânları cennet olsun
başın sağolsun zonguldak’ım
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