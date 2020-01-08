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  4. Son dakika: Zorlu Center'da kafenin çatısı çöktü! Yaralılar var

Son dakika: Zorlu Center'da kafenin çatısı çöktü! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

Son dakika İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan Zorlu Center'da bir kafenin çatısı çöktü. Olayda 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Zincirlikuyu'da bulunan Zorlu Center'da saat 15.45 sıralarında asma tavan henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunanlardan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kaymakamlığı olaya ilişkin açıklama yaptı. 6 kişinin yaralandığının belirtildiği açıklamada, "Beşiktaş'ta bir AVM'nin üst katında faaliyet gösteren kafeterya çatısında bugün saat 16.03'te çökme meydana gelmiştir. Alınan ilk bilgilere göre; olayda yaralanan 6 vatandaşımız, çevredeki hastanelere sevk edilmiş olup, hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

AVM'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, AVM'den yapılan açıklamada ise, “Zorlu Center'da bugün saat 15.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle meydan katı ortak alanın bir bölümünde asma tavan düşmesi meydana gelmiştir. Ekiplerimizin hızla müdahalesinin ardından ilgili alan tahliye edilmiş, yaralananlarla ilgilenilerek, kontrol amaçlı çevre hastanelere götürülmüştür. Gelişmeler paralelinde kamuoyu ile bilgi paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
istanbul AVM kafe çatı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yapı denetim olmazsa olmaz kontrol ve takip.gecmis olsun.
@turker_bekcibasi_1966 Çok yerde yaşamışlığım var. TOKİ'nin duvarlarının nasıl şu geçirdiğine de şahit oldum. Lağım taşan eski bir eve ve ev sahibinin ukala bir şekilde gecekondu değil demesine de şahit oldum. Son kaldığım gecekondunun duvarlarından sular çıkmasına rağmen iğrenç cahil ev sahibinin bu evden para kazanmak için kaç takla attığına da şahit oldum. Maalesef, insanların kalpleri kirli olunca, paraya aç olunca her şey olur. Tuğla da çürük çıkar, çimento da.
@turker_bekcibasi_1966 , Yapı denetimler ne kadar kontrol ediyor? Aylık 1000 TL'ye kiralanan yeni mezun diplomalarıyla var gösterilen mühendislerle mi kontrol edilecek ???
Allah sifalar versin yaralılara.
ben orada güvenlik amiri olarak çalışırken burası aşırı rüzgarda çöker demiştim bir sene geçti çöktü benim gördüğümü avm teknikleri göremedi
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