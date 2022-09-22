Son damla sürekli külota düşüyorsa... Bunun neden olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Birçok erkek, tuvaleti kullanmayı bitirdikten ve pantolonunun fermuarını çektikten sonra iç çamaşırında bir ıslaklık hissedebilir. İdrar akışı bittikten sonra bir an beklemek ve penisi nazikçe sallamak bile onu durdurmaz. Bu durumun erkeklerin yaklaşık %58'ini etkilediği söylenir.

Bu durum aynı zamanda işeme sonrası salya olarak da bilinir ve idrara çıktıktan hemen sonra istemsiz idrar kaçırmayı içerir. Ama ciddi bir anlamı olabilir mi?

ÜRETRAL DARLIK

Üretra darlığı, idrarın mesaneden çıkarak rahat bir şekilde dışarı atılamamasına ve dolayısıyla idrarın mesanede birikmesine, mesanenin tam olarak boşaltılamamasına neden olur.

BENIGN PROSTAT HIPERPLAZİSİ

Benign prostat hiperplazisi semptomları, hastalığın seyrine ve büyümenin derecesine göre farklı belirtilere yol açar. Prostat büyümesine bağlı olarak görülen şikayetler çoğunlukla 50'li yaşlarda başlar ve yaşın ilerlemesiyle birlikte artar. Prostat büyümesinde oluşan şikayetler, prostat bezinin, çevrelediği idrar yolunu daraltmasına bağlı oluşur.

İDRAR KAÇIRMA NASIL AZALTILIR?

Ürolog ve pelvik cerrah Dr. Rena Malik, verdiği röportajda yardımcı olması için evde yapabilecek bir egzersiz önerdi. Bulbar üretral masaj olarak bilinen uygulama, "parmak uçlarınızı skrotumunuzun yaklaşık bir inç arkasından alıp penisin tabanına doğru yukarıya doğru ittiğiniz" bir işlemdir. “Daha sonra fazla idrarın çıkması için baskı uygularsınız” diyor.

Dr. Malik, idrar yapmayı tamamladıktan sonra bu işlemi bir veya iki kere tekrarlanması gerektiğini belirtiyor. Penisi germeyi, sıkmayı veya sallamayı içeren kegaller veya egzersizler de yardımcı olabilir.



