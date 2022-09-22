HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Son damla sürekli külota düşüyorsa... Bunun neden olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Son damla sürekli külota düşüyorsa... Bunun neden olduğunu hiç merak ettiniz mi?

22.09.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle erkeklerde yaşanan idrardan yaptıktan sonra mesane tam boşalmadığı için iç çamaşırına akan idrar damlasının birden çok nedeni olabilir. Nedeni olduğu gibi bunu durdurmanın da çeşitli yolları var. İdrar yapıp pantolonun fermuarını çektikten sonra yaşanan rahatsız edici durum çoğu zaman normal olsa da bazı hastalıklarla da bağlantılı olabilir.

Son damla sürekli külota düşüyorsa... Bunun neden olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Birçok erkek, tuvaleti kullanmayı bitirdikten ve pantolonunun fermuarını çektikten sonra iç çamaşırında bir ıslaklık hissedebilir. İdrar akışı bittikten sonra bir an beklemek ve penisi nazikçe sallamak bile onu durdurmaz. Bu durumun erkeklerin yaklaşık %58'ini etkilediği söylenir.

Bu durum aynı zamanda işeme sonrası salya olarak da bilinir ve idrara çıktıktan hemen sonra istemsiz idrar kaçırmayı içerir. Ama ciddi bir anlamı olabilir mi?

ÜRETRAL DARLIK

Üretra darlığı, idrarın mesaneden çıkarak rahat bir şekilde dışarı atılamamasına ve dolayısıyla idrarın mesanede birikmesine, mesanenin tam olarak boşaltılamamasına neden olur.

iStock-1188260566

BENIGN PROSTAT HIPERPLAZİSİ

Benign prostat hiperplazisi semptomları, hastalığın seyrine ve büyümenin derecesine göre farklı belirtilere yol açar. Prostat büyümesine bağlı olarak görülen şikayetler çoğunlukla 50'li yaşlarda başlar ve yaşın ilerlemesiyle birlikte artar. Prostat büyümesinde oluşan şikayetler, prostat bezinin, çevrelediği idrar yolunu daraltmasına bağlı oluşur.

Cinsel ilişkiden sonra idrarınızı yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Herkesin başına gelebilir: Balayı sistiti!Cinsel ilişkiden sonra idrarınızı yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Herkesin başına gelebilir: Balayı sistiti!

İDRAR KAÇIRMA NASIL AZALTILIR?

Ürolog ve pelvik cerrah Dr. Rena Malik, verdiği röportajda yardımcı olması için evde yapabilecek bir egzersiz önerdi. Bulbar üretral masaj olarak bilinen uygulama, "parmak uçlarınızı skrotumunuzun yaklaşık bir inç arkasından alıp penisin tabanına doğru yukarıya doğru ittiğiniz" bir işlemdir. “Daha sonra fazla idrarın çıkması için baskı uygularsınız” diyor.

Dr. Malik, idrar yapmayı tamamladıktan sonra bu işlemi bir veya iki kere tekrarlanması gerektiğini belirtiyor. Penisi germeyi, sıkmayı veya sallamayı içeren kegaller veya egzersizler de yardımcı olabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel ilişkiden sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası çok kötüCinsel ilişkiden sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası çok kötü
Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştüMarmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü
Büyükşen cinayeti sanığı: 'Helva hazır, yağ hazır, şeker ol'Büyükşen cinayeti sanığı: 'Helva hazır, yağ hazır, şeker ol'
Anahtar Kelimeler:
idrar kaçırma idrar kaçırma sorunu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

SON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz kararının ardından dolar/TL'de hareketlilik

SON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz kararının ardından dolar/TL'de hareketlilik

AK Parti'de böyle bir niyet yok! Herkes bu iddiayı konuşuyordu

AK Parti'de böyle bir niyet yok! Herkes bu iddiayı konuşuyordu

Edirne'de berberler bu kez dertli! 'Bizim Bulgar müşterimiz var'

Edirne'de berberler bu kez dertli! 'Bizim Bulgar müşterimiz var'

Genç kızın çizdiği resimler bulundu! Her detayı iğrenç! 2 akrabası...

Genç kızın çizdiği resimler bulundu! Her detayı iğrenç! 2 akrabası...

İlginizi Çekebilir

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.