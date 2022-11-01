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SON DEPREMLER 1 KASIM 2022 SALI: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?

01.11.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları geçtiğimiz gün Malatya Battalgazi'de 4.1 şiddetinde gerçekleşen sarsıntının ardından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve AFAD'dan yapılan açıklama arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte 1 Kasım Salı günü AFAD'dan yapılan son açıklaması ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER 1 KASIM 2022 SALI: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasatahnesi'nden yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin pek çok noktasında gerçekleşen son depremler, internette araştırılıyor. Konuya dair son gelişme de Denizli'den geldi. Birçok kişi arama motorlarında, "deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?" konu başlıklarını sorguluyor. İşte 1 Kasım 2022 Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

1 KASIM 2022 SALI SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.01 05:50:49 37.7672 29.1927 5.3 -.- 1.1 -.- OVACIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.11.01 05:33:03 40.8322 31.4720 4.6 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.11.01 05:30:57 36.6990 28.4695 39.9 -.- 1.3 -.- MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.11.01 05:30:23 37.0420 28.9700 9.3 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.11.01 05:05:50 37.9802 31.9935 7.9 -.- 1.3 -.- DERBENT (KONYA) İlksel
2022.11.01 04:53:31 36.4805 28.2793 10.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.01 04:08:42 35.0495 26.6028 72.9 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.01 03:33:16 38.1983 27.2550 1.9 -.- 2.3 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2022.11.01 03:28:29 40.6672 31.3852 14.1 -.- 1.5 -.- DERECEOREN-(BOLU) İlksel
2022.11.01 03:26:08 35.3483 25.8852 9.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.01 02:47:25 37.4463 34.5955 5.0 -.- 1.3 -.- MADENKOY-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2022.11.01 02:28:34 37.0540 28.4058 10.8 -.- 1.2 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.01 02:06:29 39.1505 35.7520 5.0 -.- 1.6 -.- TASLIKKOY-OZVATAN (KAYSERI) İlksel
2022.11.01 02:02:17 37.4207 37.1993 5.7 -.- 1.0 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.11.01 02:01:57 40.8255 42.8163 15.4 -.- 1.8 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.11.01 01:18:13 39.0152 26.0403 15.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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