SON DEPREMLER! 10 Haziran deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 10 Haziran 2022 Cuma

Son depremler ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından 10 Haziran 2022 Cuma günü yapılan açıklama merak konusu oldu. Van, Ankara gibi bazı illerimizde ve KKTC ile Yunanistan'da sarsıntı gerçekleştiği aktarıldı. Vatandaşlar, '10 haziran deprem mi oldu?' sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmayı sürdürüyor. 10 Haziran 2022 Cuma günü yayımlanan Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde....

SON DEPREMLER!

2022.06.10 06:23:54 34.6293 28.2343 86.0 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel

2022.06.10 06:07:33 36.4383 27.1243 3.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.06.10 05:08:13 35.2428 33.7935 7.4 -.- 1.5 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel

2022.06.10 05:05:52 35.1327 33.8068 13.7 -.- 2.1 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel

2022.06.10 04:40:18 34.7313 33.9135 29.4 -.- 4.9 4.7 AKDENIZ İlksel

2022.06.10 04:39:58 34.7067 25.4115 14.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.10 04:39:43 40.2095 33.4067 5.4 -.- 2.0 -.- KILCAK-KALECIK (ANKARA) İlksel

2022.06.10 01:48:59 38.7983 43.5460 3.8 -.- 2.0 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel

2022.06.10 01:42:31 35.2972 25.3110 7.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.10 01:31:18 38.3613 23.4255 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

