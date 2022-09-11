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SON DEPREMLER 11 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

11.09.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, 11 Eylül 2022 Pazar günü bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Van'da sarsıntı gerçekleşti. AFAD, Van'da merkez ilçesi Tusba olan depremin şiddetini 3.0 Kandilli Rasathanesi ise 3.4 olarak duyurdu. Birçok kişi internette, "Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 11 Eylül 2022 Pazar Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER 11 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, 11 Eylül 2022 Pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki, Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte 11 Eylül 2022 Pazar Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.11 08:18:25 38.5682 31.3892 6.6 -.- 1.7 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.09.11 07:41:00 39.3715 26.0213 7.7 -.- 2.7 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.11 07:11:35 37.8490 26.7223 10.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.11 07:03:13 38.7265 43.4578 5.0 -.- 3.2 3.4 YEMLICE-(VAN) İlksel
2022.09.11 06:52:16 39.1160 40.3990 4.5 -.- 2.2 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
2022.09.11 05:48:46 39.8140 33.0090 5.7 -.- 2.1 -.- CANKAYA (ANKARA) İlksel
2022.09.11 05:48:11 40.2538 31.7965 5.2 -.- 2.0 -.- DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.09.11 05:45:22 39.4830 26.0333 11.6 -.- 2.2 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.09.11 05:30:36 37.4253 36.9680 5.4 -.- 1.4 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.09.11 05:25:04 38.6945 43.4885 15.2 -.- 1.7 -.- SATIBEY-(VAN) İlksel
2022.09.11 04:44:42 36.9917 27.6217 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.09.11 04:40:27 35.5493 29.3213 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.09.11 04:37:55 36.0762 27.2983 7.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.09.11 04:04:03 37.4467 36.9463 6.1 -.- 1.4 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.09.11 04:02:55 37.4238 36.9768 12.0 -.- 1.4 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.09.11 03:23:38 37.2337 28.0133 13.8 -.- 1.9 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2022.09.11 03:22:00 38.0008 27.1785 12.2 -.- 1.8 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2022.09.11 02:58:27 37.6790 26.7748 7.3 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.11 02:49:51 37.9755 27.1627 8.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.11 02:47:05 37.9798 27.1898 9.3 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.11 02:41:18 36.9975 34.4335 5.4 -.- 1.8 -.- CAGLARCA-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2022.09.11 02:37:42 38.3090 38.8653 5.0 -.- 1.7 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.09.11 02:23:29 38.2495 36.4440 5.3 -.- 1.5 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.09.11 01:27:57 37.8852 27.3137 5.3 -.- 0.9 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.09.11 01:17:28 41.3172 23.4973 7.6 -.- 2.7 -.- BULGARISTAN İlksel
2022.09.11 01:15:13 40.2443 25.4345 7.1 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.11 00:11:34 37.1613 35.3335 6.1 -.- 1.5 -.- KILBAS-SARICAM (ADANA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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