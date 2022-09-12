SON DEPREMLER 12 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 12 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları merak konusu olurken 'Kandilli Rasathanesi son depremler listesi' 12 Eylül 2022 Pazartesi günü arama motorlarında araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 12 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

12 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.12 05:02:17 38.7337 43.4720 5.0 -.- 2.8 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel

2022.09.12 03:46:50 37.6460 26.8367 6.9 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.12 03:31:42 37.1708 31.0263 114.5 -.- 1.7 -.- YUMAKLAR-SERIK (ANTALYA) İlksel

2022.09.12 01:59:05 38.8452 43.6260 21.2 -.- 1.2 -.- KELLE-(VAN) İlksel

2022.09.12 01:28:58 39.3378 40.8417 12.0 -.- 1.9 -.- KIZILCUBUK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2022.09.12 01:23:19 37.4568 27.7013 7.8 -.- 1.7 -.- KONAK-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.09.12 01:04:04 37.3440 38.6298 4.8 -.- 1.6 -.- KUCUKTULMEN-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel

2022.09.12 00:51:56 40.6648 30.6005 4.8 -.- 1.3 -.- KARACALILIK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2022.09.12 00:31:35 37.8673 35.8938 5.4 -.- 1.6 -.- OLUCAK-FEKE (ADANA) İlksel

2022.09.12 00:08:17 37.0577 28.1077 5.4 -.- 1.8 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

