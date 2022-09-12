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SON DEPREMLER 12 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 12 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

12.09.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 12 Eylül 2022 Pazartesi günü bulundukları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak edildi. Meydana gelen sarsıntılara ilişkin ayrıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden öğrenilebiliyor. Birçok vatandaş arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 12 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER 12 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 12 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları merak konusu olurken 'Kandilli Rasathanesi son depremler listesi' 12 Eylül 2022 Pazartesi günü arama motorlarında araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 12 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

12 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.12 05:02:17 38.7337 43.4720 5.0 -.- 2.8 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel
2022.09.12 03:46:50 37.6460 26.8367 6.9 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.12 03:31:42 37.1708 31.0263 114.5 -.- 1.7 -.- YUMAKLAR-SERIK (ANTALYA) İlksel
2022.09.12 01:59:05 38.8452 43.6260 21.2 -.- 1.2 -.- KELLE-(VAN) İlksel
2022.09.12 01:28:58 39.3378 40.8417 12.0 -.- 1.9 -.- KIZILCUBUK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.09.12 01:23:19 37.4568 27.7013 7.8 -.- 1.7 -.- KONAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.09.12 01:04:04 37.3440 38.6298 4.8 -.- 1.6 -.- KUCUKTULMEN-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2022.09.12 00:51:56 40.6648 30.6005 4.8 -.- 1.3 -.- KARACALILIK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2022.09.12 00:31:35 37.8673 35.8938 5.4 -.- 1.6 -.- OLUCAK-FEKE (ADANA) İlksel
2022.09.12 00:08:17 37.0577 28.1077 5.4 -.- 1.8 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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