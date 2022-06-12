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SON DEPREMLER! 12 Haziran deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 12 Haziran 2022 Pazar

12.06.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler ve 12 Haziran Pazar günü Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamalarının detayları, Van'da meydana gelen 5.0 şiddetindeki deprem sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette; 12 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte 12 Haziran 2022 Pazar günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama...

SON DEPREMLER! 12 Haziran deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 12 Haziran 2022 Pazar

Son depremler ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından 12 Haziran 2022 Pazar günü yapılan açıklama vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Van'da 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. 12 Haziran 2022 Pazar günü yayımlanan Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde....

SON DEPREMLER! 12 HAZİRAN 2022 PAZAR

2022.06.12 21:35:17 38.8018 43.6332 5.0 -.- 5.2 5.3 KUSCU-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.06.12 19:35:04 34.6950 33.9377 29.3 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.12 18:57:22 39.3075 29.4885 14.3 -.- 1.3 -.- CERTE-EMET (KUTAHYA) İlksel
2022.06.12 18:03:36 40.1447 31.7297 4.1 -.- 2.8 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.06.12 16:15:16 35.3558 26.3232 11.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 15:39:17 35.1617 33.8003 12.8 -.- 1.4 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2022.06.12 15:30:18 35.0218 26.7537 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 15:05:05 35.8173 30.9777 16.1 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.12 13:56:33 41.0053 42.9142 3.0 -.- 3.2 3.3 OTBICEN-(ARDAHAN) İlksel
2022.06.12 13:43:12 39.9028 24.0468 18.0 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.06.12 13:38:08 37.0257 28.4343 8.7 -.- 1.8 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.12 13:35:43 37.4353 36.3532 5.0 -.- 1.7 -.- BESBUCAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.06.12 12:59:20 41.7230 32.6652 9.4 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-(BARTIN) İlksel
2022.06.12 12:47:34 37.8037 27.1315 2.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.12 12:01:36 38.6922 26.1132 2.9 -.- 1.7 -.- SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.12 11:52:39 35.2058 25.2992 5.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 10:59:18 40.8582 27.5212 5.5 -.- 1.8 -.- KUMBAG-(TEKIRDAG) İlksel
2022.06.12 10:56:18 38.7903 43.4870 5.0 -.- 2.4 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel
2022.06.12 10:46:21 38.0888 28.0347 5.0 -.- 1.3 -.- BADEMLI-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2022.06.12 10:31:40 39.8463 28.8545 0.0 -.- 1.9 -.- CAKIRYENICE-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2022.06.12 10:26:13 39.8172 27.9338 7.9 -.- 2.1 -.- HALKAPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.12 10:09:54 35.1202 25.1635 7.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 10:09:12 38.8193 43.6385 17.5 -.- 3.2 3.3 ERISEN-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.06.12 09:43:54 38.1365 25.8398 9.9 -.- 2.5 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.12 08:36:01 38.6007 30.8832 5.3 -.- 1.2 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.06.12 08:18:16 38.0797 32.7225 0.0 -.- 1.3 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2022.06.12 07:38:50 37.6335 27.0220 8.3 -.- 1.8 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.12 07:29:02 36.1070 31.3647 17.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.12 07:11:09 35.0630 23.3992 26.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 07:10:36 38.6763 43.0802 4.0 -.- 2.4 -.- VAN GOLU İlksel
2022.06.12 06:34:51 36.2930 27.5772 31.0 -.- 2.0 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 04:03:48 36.9823 27.6572 7.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 03:30:22 35.1092 24.8987 22.1 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 02:39:23 36.5770 34.2093 37.0 -.- 2.0 -.- BATISANDAL-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2022.06.12 02:36:36 34.6865 25.2047 23.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 02:35:48 40.4323 26.2950 11.4 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.12 01:58:39 38.5162 39.1737 19.1 -.- 1.7 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2022.06.12 01:53:24 36.0470 28.3092 29.5 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.12 01:44:42 39.4182 23.9362 12.8 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.06.12 01:35:08 39.8422 27.9487 8.4 -.- 1.6 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.12 01:17:06 38.8315 43.5035 7.1 -.- 1.9 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2022.06.12 01:04:15 40.7590 27.3107 14.8 -.- 1.7 -.- GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2022.06.12 01:03:42 36.9332 24.9043 142.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi Van
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