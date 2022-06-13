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  4. SON DEPREMLER! 13 Haziran en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması 13 Haziran 2022 Pazartesi

SON DEPREMLER! 13 Haziran en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması 13 Haziran 2022 Pazartesi

13.06.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve 13 Haziran 2022 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamaları dünkü 5.0 şiddetindeki Van depremi sonrası yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 13 Haziran en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklaması ve 13 Haziran 2022 Pazartesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER! 13 Haziran en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması 13 Haziran 2022 Pazartesi

Son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından 13 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılan açıklama vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dün, Van'da 5.0 şiddetinde sarsıntı meydana geldiği kaydedildi. Yapılan açıklamada can kaybı ya da yaralı olmadığı aktarıldı. Peki 13 Haziran en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 13 Haziran 2022 Pazartesi günü yayımlanan Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde....

SON DEPREMLER LİSTESİ! 13 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

2022.06.13 06:29:29 36.8440 26.6843 154.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.13 05:43:49 38.5973 30.8652 8.7 -.- 1.7 -.- GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.06.13 05:40:20 38.5850 30.8758 14.1 -.- 1.3 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.06.13 05:30:37 38.3650 28.1005 10.2 -.- 1.9 -.- BOZDAG-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2022.06.13 04:59:19 41.6412 32.6575 11.3 -.- 1.8 -.- ABDURRAHMAN-ULUS (BARTIN) İlksel
2022.06.13 04:53:49 39.4955 25.7268 7.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.13 03:47:02 38.8190 43.5168 16.5 -.- 1.6 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2022.06.13 03:30:39 38.8508 43.5552 1.0 -.- 2.1 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2022.06.13 02:09:18 38.8277 43.4220 7.4 -.- 2.2 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel
2022.06.13 01:34:56 38.8248 43.4568 16.1 -.- 1.8 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel
2022.06.13 01:29:54 38.8562 43.5415 5.0 -.- 2.2 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2022.06.13 00:56:15 38.7668 43.5155 5.0 -.- 3.4 3.6 MEYDANCIK-(VAN) İlksel
2022.06.13 00:29:39 36.5672 33.8255 12.9 -.- 1.3 -.- KEPEZ-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.06.13 00:18:43 38.7787 43.5987 5.0 -.- 2.4 -.- YUKARIGOLALAN-(VAN) İlksel
2022.06.13 00:05:50 38.8480 43.6283 5.0 -.- 2.6 -.- KELLE-(VAN) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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