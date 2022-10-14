SON DEPREMLER 14 EKİM 2022: Deprem mi oldu? 14 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika haberleri yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasatahanesi son depremler listesi merak konusu oldu. Peki, deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 14 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 14 EKİM 2022 CUMA

2022.10.14 06:34:29 37.0468 28.3890 11.8 -.- 1.5 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.10.14 06:17:24 37.6357 32.0702 5.4 -.- 1.8 -.- KOZLU-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2022.10.14 05:17:11 38.9907 29.8348 5.3 -.- 1.7 -.- SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2022.10.14 05:16:06 37.7485 27.0267 5.0 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.14 04:40:44 38.0073 29.2233 10.3 -.- 1.3 -.- KURTLUCA-(DENIZLI) İlksel

2022.10.14 04:29:03 37.8817 26.9952 15.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.14 04:13:39 35.5338 27.2093 10.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.14 04:09:53 34.6792 33.2293 19.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.14 03:31:46 37.9715 27.1582 1.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.14 02:43:39 38.9565 26.7240 1.4 -.- 1.3 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel

2022.10.14 02:21:35 37.0725 27.6735 14.6 -.- 1.2 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2022.10.14 02:05:08 34.7142 27.3038 10.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.14 01:15:41 37.9070 26.7910 10.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.10.14 01:07:29 40.1613 27.4038 7.4 -.- 1.6 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2022.10.14 00:53:28 40.8202 28.1973 13.4 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.10.14 00:12:23 36.9832 39.1268 6.3 -.- 2.1 -.- BAKISLAR-(SANLIURFA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

