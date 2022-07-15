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SON DEPREMLER! 15 Temmuz deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 15 Temmuz 2022 Cuma

15.07.2022 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve15 Temmuz 2022 Cuma günü Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler araştırma yapmaya başladı. Peki 15 Temmuz deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER! 15 Temmuz deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 15 Temmuz 2022 Cuma

Son depremler listesi, 15 Temmuz 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki 15 Temmuz deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 15 TEMMUZ 2022 CUMA

2022.07.15 04:03:21 38.8117 43.5200 5.0 -.- 2.8 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel
2022.07.15 04:02:47 36.9427 27.8173 11.4 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.15 03:59:03 38.8110 31.4127 5.6 -.- 1.5 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.07.15 03:57:34 37.8822 27.0788 4.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.07.15 03:21:35 35.5138 25.7925 6.9 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.15 03:21:04 39.4042 41.0353 13.4 -.- 1.4 -.- CIFTLIKKOY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.07.15 02:59:54 39.2658 40.9383 6.6 -.- 1.8 -.- TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.07.15 02:36:33 35.1388 25.2665 5.3 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.15 01:54:47 38.7980 43.5470 5.0 -.- 2.5 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2022.07.15 01:43:12 40.7115 30.6282 8.8 -.- 2.2 -.- YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2022.07.15 00:08:52 35.0715 25.2910 8.7 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.15 00:03:29 34.9112 30.4598 81.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi afad
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