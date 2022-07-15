SON DEPREMLER! 15 Temmuz deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 15 Temmuz 2022 Cuma

Son depremler listesi, 15 Temmuz 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki 15 Temmuz deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
2022.07.15 04:03:21 38.8117 43.5200 5.0 -.- 2.8 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel
2022.07.15 04:02:47 36.9427 27.8173 11.4 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.15 03:59:03 38.8110 31.4127 5.6 -.- 1.5 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.07.15 03:57:34 37.8822 27.0788 4.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.07.15 03:21:35 35.5138 25.7925 6.9 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.15 03:21:04 39.4042 41.0353 13.4 -.- 1.4 -.- CIFTLIKKOY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.07.15 02:59:54 39.2658 40.9383 6.6 -.- 1.8 -.- TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.07.15 02:36:33 35.1388 25.2665 5.3 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.15 01:54:47 38.7980 43.5470 5.0 -.- 2.5 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2022.07.15 01:43:12 40.7115 30.6282 8.8 -.- 2.2 -.- YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2022.07.15 00:08:52 35.0715 25.2910 8.7 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.15 00:03:29 34.9112 30.4598 81.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:
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