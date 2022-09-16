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SON DEPREMLER 16 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu? 16 Eylül 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

16.09.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 16 Eylül 2022 Cuma günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncelliyor. AFAD, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Birçok kişi internette, "Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER 16 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu? 16 Eylül 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, 16 Eylül 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki, Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte 16 Eylül 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 16 EYLÜL 2022 CUMA

2022.09.16 05:45:54 37.3520 27.9590 19.7 -.- 1.0 -.- KOZAGAC-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2022.09.16 05:33:01 34.7822 24.6420 22.5 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.09.16 05:12:32 40.4033 23.8338 5.0 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.09.16 04:56:15 36.7985 30.2347 5.0 -.- 2.5 -.- OVACIK-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2022.09.16 04:56:02 35.9317 33.3672 12.8 -.- 3.9 3.8 AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) REVIZE01 (2022.09.16 04:56:02)
2022.09.16 04:20:47 40.9348 31.6077 5.2 -.- 3.0 2.7 YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2022.09.16 03:55:53 37.6698 26.8433 3.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.16 03:31:43 40.1287 41.1563 8.9 -.- 2.1 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2022.09.16 02:32:01 41.8595 23.2968 5.6 -.- 2.0 -.- BULGARISTAN İlksel
2022.09.16 02:02:13 38.6135 43.1927 26.9 -.- 1.2 -.- CITOREN-(VAN) İlksel
2022.09.16 01:55:39 37.8767 26.5165 7.7 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.16 00:51:00 38.0287 42.2233 5.0 -.- 3.0 3.2 OZPINAR-SIRVAN (SIIRT) İlksel
2022.09.16 00:17:50 38.9418 44.3295 11.7 -.- 1.9 -.- ASAGIKOCKIRAN-OZALP (VAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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