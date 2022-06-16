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  4. SON DEPREMLER! 16 Haziran deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 16 Haziran 2022 Perşembe

SON DEPREMLER! 16 Haziran deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 16 Haziran 2022 Perşembe

16.06.2022 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve gerçekleşen sarsıntılara ilişkin son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından 16 Haziran Perşembe günü de yakından takip ediliyor. 16 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER! 16 Haziran deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 16 Haziran 2022 Perşembe

Son depremler listesi ile 16 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. İşte 16 Haziran 2022 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER

2022.06.16 05:09:28 39.0758 25.5185 2.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.16 04:36:55 38.4445 39.2868 1.5 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.06.16 04:16:58 34.7817 25.0675 6.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.16 03:02:23 37.0287 35.5712 4.1 -.- 1.9 -.- CIHADIYE-SARICAM (ADANA) İlksel
2022.06.16 02:55:26 34.6772 24.7950 10.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.16 02:50:55 38.3042 38.9633 13.4 -.- 1.5 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2022.06.16 02:10:17 39.8653 25.9730 7.5 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.16 02:09:05 37.9243 26.8503 4.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.16 01:42:56 40.5530 30.6078 15.2 -.- 1.5 -.- HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2022.06.16 01:08:36 35.3958 27.4973 12.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.16 01:01:49 39.0125 43.6217 4.8 -.- 2.1 -.- KECIKIRAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.06.16 00:31:50 35.9342 29.3323 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.16 00:22:39 37.8490 26.7913 5.3 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel
2022.06.16 00:07:55 34.8450 23.1730 13.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.16 00:00:30 39.8380 25.9640 7.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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