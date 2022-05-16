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SON DEPREMLER 16 Mayıs 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

16.05.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve 16 Mayıs Pazartesi günü için Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Van, Sivas, Gümüşhane, Kütahya gibi bazı illerimizin dışında Akdeniz'de de sarsıntı gerçekleştiği kaydedildi. Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıkları araştırılıyor. İşte AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..

SON DEPREMLER 16 Mayıs 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

16 Mayıs son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın konuya ilişkin yaptığı son dakika açıklaması günün en çok araştırılan konıuları arasında yer alıyor. Van, Sivas, Gümüşhane, Kütahya gibi bazı illerimizin dışında Akdeniz'de de sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar internette, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklaması ile Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...

16 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 16 Mayıs Pazartesi günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 16 Mayıs Pazartesi günü meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 MAYIS 2022 PAZARTESİ

2022.05.16 06:13:24 39.0480 43.6695 5.0 -.- 2.3 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.05.16 05:44:16 36.4590 27.0888 4.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.16 05:36:57 39.4912 37.4212 5.8 -.- 2.5 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS) İlksel
2022.05.16 04:24:12 39.9527 39.6083 6.1 -.- 2.0 -.- ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2022.05.16 04:03:20 38.9867 30.2183 5.0 -.- 1.9 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.05.16 00:49:55 36.5643 28.5342 58.2 -.- 3.7 3.6 AKDENIZ İlksel
2022.05.16 00:23:02 37.8657 27.6202 5.3 -.- 1.1 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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