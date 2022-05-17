SON DEPREMLER 17 Mayıs 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

17 Mayıs 2022 Salı gününün son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın konuya ilişkin yaptığı son dakika açıklaması günün en çok araştırılan konıuları arasında bulunuyor. Sakarya, Muğla, Bolu, Erzurum, Ankara ve Uşak gibi bazı illerimizin dışında Ege Denizi'nde de sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar internette, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 17 Mayıs 2022 Salı günü için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklaması ile Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...

17 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 17 Mayıs Salı günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 17 Mayıs Salı günü meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ 17 MAYIS 2022 SALI

2022.05.17 06:04:27 40.5198 30.7498 8.5 -.- 2.3 -.- YORUKYERI-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2022.05.17 05:48:06 37.0718 28.3805 6.5 -.- 1.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.17 05:02:25 39.0518 25.9297 6.6 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.17 04:18:44 37.1085 28.6953 7.8 -.- 1.6 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.17 03:40:21 40.7742 31.5200 2.2 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2022.05.17 02:36:17 35.7460 26.9547 8.6 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel

2022.05.17 02:08:59 40.8098 31.5178 9.4 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2022.05.17 01:16:24 40.5615 41.9823 14.9 -.- 2.2 -.- SENDURAK-OLTU (ERZURUM) İlksel

2022.05.17 00:52:18 40.4767 32.9880 5.5 -.- 2.9 -.- KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel

2022.05.17 00:47:50 38.3547 26.6623 11.3 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.17 00:13:33 38.6272 29.7822 6.3 -.- 1.7 -.- ULUPINAR-BANAZ (USAK) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

