SON DEPREMLER: 17 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Sarsıntı gerçekleşen bazı illerimizde yaşayan kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. İşte 17 Temmuz 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (17 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ)

2023.07.17 05:39:55 38.1642 37.3442 5.0 -.- 3.4 3.4 AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.17 05:30:44 40.7148 30.4032 4.3 -.- 1.6 -.- ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.07.17 04:32:20 38.0778 37.2075 4.7 -.- 2.1 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.17 04:07:43 37.9788 36.6105 5.0 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.17 03:57:16 37.1492 30.1397 1.5 -.- 2.3 -.- AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2023.07.17 03:12:19 39.0377 29.9160 5.5 -.- 2.4 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.07.17 03:06:55 38.2432 38.4182 10.9 -.- 2.0 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.07.17 02:59:24 37.1463 36.7088 3.4 -.- 1.6 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.07.17 02:37:23 38.0583 37.5413 7.4 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.17 02:22:35 38.1263 36.5700 3.0 -.- 1.6 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.17 01:13:07 37.1403 30.1435 9.8 -.- 1.5 -.- AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2023.07.17 00:55:32 37.1607 30.1500 5.0 -.- 3.2 3.0 AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2023.07.17 00:43:48 38.0708 36.7598 12.0 -.- 1.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.17 00:20:15 37.0570 28.8850 4.5 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.07.17 00:18:06 37.4140 27.6290 4.4 -.- 1.5 -.- EKINDERE-MILAS (MUGLA) İlksel

2023.07.17 00:08:23 40.8132 27.9837 11.0 -.- 2.1 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

