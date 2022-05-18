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SON DEPREMLER 18 Mayıs 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

18.05.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve 18 Mayıs Çarşamba günü için Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son dakika açıklamasının detayları yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Erzurum, Van, Denizli, Muğla gibi bazı illerin yanı sıra Yunanistan ve Akdeniz'de de sarsıntı gerçekleşti. Peki deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıkları araştırılıyor. İşte AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER 18 Mayıs 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

18 Mayıs 2022 Çarşamba gününün son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan konuya ilişkin yapılan son dakika açıklaması günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Erzurum, Van, Denizli, Muğla gibi bazı illerimizin dışında Yunanistan ve Akdeniz'de de sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar internette, 18 Mayıs Çarşamba deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklaması ile Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...

18 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 18 Mayıs Salı günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 18 Mayıs Çarşamba günü meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ 18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

2022.05.18 04:42:49 39.9253 42.0420 11.2 -.- 1.2 -.- HARCLI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.05.18 03:44:04 38.4787 44.2792 2.8 -.- 1.8 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel
2022.05.18 02:35:04 39.6605 23.0880 18.6 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.18 02:29:16 37.0352 26.5802 7.6 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.18 02:26:25 37.1523 28.7575 11.7 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.18 02:11:14 37.8687 29.4333 11.4 -.- 1.1 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.05.18 02:01:44 37.0000 27.8667 10.1 -.- 1.7 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.05.18 01:09:09 40.4357 42.0262 18.8 -.- 1.4 -.- DAMARLITAS-OLTU (ERZURUM) İlksel
2022.05.18 00:48:40 36.0827 26.0595 129.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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