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  4. Son depremler | 2 Nisan Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler | 2 Nisan Kandilli ve AFAD son depremler listesi

02.04.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir düşük şiddetli depremlerle sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarındaki sarsıntılar halen devam ediyor. 2 Nisan itibariyle büyüklüğü 2’den büyük olan bir deprem gerçekleşmedi. Ancak 2’den küçük birçok deprem kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesine göre sarsıntılar daha çok Ege Denizi açıklarında gerçekleşiyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin kendi internet siteleri üzerinden paylaştıkları listeye göre, Ege Denizi açıklarında büyüklüğü 2’den büyük iki deprem kaydedildi. Midilli adasında büyüklüğü 2.1, derinliği ise 5.3 olarak kaydedilen bir sarsıntı gerçekleşti. Kuşadası Körfezi merkezli 2.4 şiddetinde ve 11.3 derinliğinde bir deprem de listede yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege, ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
kandilli rasathanesi

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