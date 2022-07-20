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SON DEPREMLER! 20 Temmuz deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 20 Temmuz 2022 Çarşamba

20.07.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamalarının detayları yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki 20 Temmuz deprem mi oldu? İşte 20 Temmuz Çarşamba günü yapılan açıklamaların detayları ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER! 20 Temmuz deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 20 Temmuz 2022 Çarşamba

Son depremler listesi, 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntılarını öğrenmek isteyenler internette konuya dair sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki 20 Temmuz deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 20 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

2022.07.20 04:59:49 35.8432 29.4127 7.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.20 04:45:08 39.3488 25.9567 4.1 -.- 2.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.07.20 04:30:04 35.2988 29.2855 15.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.20 04:17:32 39.4518 26.3257 2.0 -.- 2.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.07.20 04:09:00 36.2600 28.9962 17.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.20 04:07:33 37.4972 38.8940 5.9 -.- 1.9 -.- KIRBASI-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2022.07.20 03:24:02 38.4815 39.3117 5.0 -.- 2.9 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.07.20 02:50:18 35.1453 25.3005 6.3 -.- 3.1 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.20 01:14:40 40.6818 29.2838 5.8 -.- 2.9 -.- YALOVA (YALOVA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi afad
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