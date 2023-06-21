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  4. SON DEPREMLER 21 HAZİRAN 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

SON DEPREMLER 21 HAZİRAN 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

21.06.2023 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 21 Haziran 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verileri inceliyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte, 21 Haziran 2023 Çarşamba günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER 21 HAZİRAN 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 21 Haziran 2023 Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Bingöl, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Çankırı gibi bazı illerimide yaşayan kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. İşte 21 Haziran 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA)

2023.06.21 06:07:38 38.5613 40.4223 2.1 -.- 1.6 -.- YELKAYA-GENC (BINGOL) İlksel
2023.06.21 05:48:57 38.0452 36.2345 1.7 -.- 1.5 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.21 05:25:00 37.8347 36.5687 8.2 -.- 1.5 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 05:08:43 38.3173 38.6490 1.7 -.- 2.3 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.06.21 05:03:53 38.5123 37.4848 5.8 -.- 1.2 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.21 04:50:13 37.9803 36.3113 2.4 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 04:43:46 35.5605 27.4538 3.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.21 04:42:53 38.0765 37.1915 5.5 -.- 2.3 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 04:13:51 39.6268 25.4367 8.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.06.21 04:08:31 37.0232 28.3047 16.7 -.- 1.0 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.06.21 04:06:37 38.4682 37.2832 7.9 -.- 1.4 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 04:02:57 34.8715 27.7852 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.21 03:53:29 38.2645 38.6093 7.2 -.- 1.7 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2023.06.21 03:31:10 40.4480 33.3945 10.7 -.- 2.2 -.- MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2023.06.21 03:28:40 38.1718 37.9343 9.6 -.- 2.2 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.21 03:26:50 37.8002 36.2693 12.8 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 03:26:09 37.7762 36.2802 14.0 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 03:15:06 38.0003 36.6075 6.7 -.- 1.2 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 03:12:40 37.0605 28.3797 19.4 -.- 0.9 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.06.21 03:11:16 37.4145 37.1228 5.5 -.- 1.6 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 03:05:25 38.4997 37.2468 5.0 -.- 1.8 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 03:04:09 38.1105 36.8693 5.0 -.- 1.6 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 02:52:28 38.0435 36.7635 6.3 -.- 1.8 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 02:45:22 38.0858 36.8143 5.4 -.- 1.4 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 02:40:17 38.1365 37.7782 15.0 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.21 02:36:56 38.5158 39.4440 10.1 -.- 1.5 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2023.06.21 02:13:42 38.0163 38.5305 20.0 -.- 1.2 -.- ESKIKOY-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.21 02:02:17 39.6812 35.4888 5.0 -.- 1.5 -.- SARAYKENT (YOZGAT) İlksel
2023.06.21 01:53:01 38.4317 37.5217 2.7 -.- 2.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.21 01:43:33 38.7297 37.6570 23.4 -.- 1.3 -.- KAYNARCA-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2023.06.21 01:35:46 37.9787 36.3152 2.6 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 01:22:06 38.9428 42.4937 5.0 -.- 1.8 -.- TATARGAZI-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2023.06.21 01:10:36 38.4647 38.2485 5.0 -.- 1.7 -.- SUTLUCE-(MALATYA) İlksel
2023.06.21 01:00:56 36.8922 36.4888 5.5 -.- 1.3 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.21 00:36:47 38.8055 37.3985 5.0 -.- 1.5 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.06.21 00:34:48 38.0285 37.4402 6.9 -.- 2.1 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 00:29:46 37.9523 36.6495 5.0 -.- 3.1 3.0 KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 00:25:22 37.9728 36.2690 4.6 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 00:19:40 37.5108 37.1865 5.9 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 00:14:01 38.5940 37.3623 6.5 -.- 1.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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