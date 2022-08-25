HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DEPREMLER! 25 Ağustos 2022 deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

SON DEPREMLER! 25 Ağustos 2022 deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

25.08.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 25 Ağustos 2022 Perşembe günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi yaşadıkları bölgede deprem meydana gelip gelmediğini Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak öğrenebiliyor. Peki, 25 Ağustos 2022 deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? İşte 25 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER! 25 Ağustos 2022 deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son depremler listesi, yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi 25 Ağustos 2022 Perşembe gününün ilk saatlerinde Manisa, Muğla ve İzmir'de ufak çaplı sarsıntılar gerçekleştiğini duyurdu. Vatandaşlar internette "25 Ağustos 2022 deprem mi oldu?", "Nerede, kaç büyüklüğünde oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 25 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELDİ?

Kandilli Rasathanesi 25 Ağustos 2022 Perşembe günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

2022.08.25 04:54:48 38.9973 27.1197 12.8 -.- 2.3 -.- CALIBAHCE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2022.08.25 02:55:40 38.9147 27.6118 11.3 -.- 3.1 -.- SAKARKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.08.25 01:45:50 37.1185 28.9193 7.2 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.08.25 01:00:25 38.9393 27.6507 14.0 -.- 2.2 -.- DEREKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.08.25 00:44:10 39.0600 27.8308 3.0 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.08.25 00:25:40 37.8685 26.8733 7.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.25 00:03:43 38.9275 27.6418 10.8 -.- 2.6 -.- DEREKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğünde ortalık karıştı! Çok sayıda yaralıDüğünde ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı
Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...
Ameliyat sırasında bacağında 1,5 metrelik sargı bezi unuttular!Ameliyat sırasında bacağında 1,5 metrelik sargı bezi unuttular!
Anahtar Kelimeler:
son dakika Son depremler afad kandilli rasathanesi son depremler son depremler kandilli rasathanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı! Başsavcılığa götürülecek

Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı! Başsavcılığa götürülecek

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

'İmamlar seçim için sahada' haberine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi!

'İmamlar seçim için sahada' haberine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi!

Herkesi ağlatmıştı! Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

Herkesi ağlatmıştı! Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

İlginizi Çekebilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.