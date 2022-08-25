SON DEPREMLER! 25 Ağustos 2022 deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son depremler listesi, yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi 25 Ağustos 2022 Perşembe gününün ilk saatlerinde Manisa, Muğla ve İzmir'de ufak çaplı sarsıntılar gerçekleştiğini duyurdu. Vatandaşlar internette "25 Ağustos 2022 deprem mi oldu?", "Nerede, kaç büyüklüğünde oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 25 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELDİ?

Kandilli Rasathanesi 25 Ağustos 2022 Perşembe günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

2022.08.25 04:54:48 38.9973 27.1197 12.8 -.- 2.3 -.- CALIBAHCE-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2022.08.25 02:55:40 38.9147 27.6118 11.3 -.- 3.1 -.- SAKARKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.08.25 01:45:50 37.1185 28.9193 7.2 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.08.25 01:00:25 38.9393 27.6507 14.0 -.- 2.2 -.- DEREKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.08.25 00:44:10 39.0600 27.8308 3.0 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.08.25 00:25:40 37.8685 26.8733 7.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.25 00:03:43 38.9275 27.6418 10.8 -.- 2.6 -.- DEREKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



