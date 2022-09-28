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SON DEPREMLER: 28 Eylül deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? 28 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

28.09.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtı 28 Eylül 2022 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yanıt buldu. Bugün Ardahan'da saat 02.01 sıralarında 4,1 şiddetinde sarsıntı gerçekleşti. Ardahan'da ve diğer illerimizde sarsıntı hisseden kişiler internette araştırma yapıyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 28 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER: 28 Eylül deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? 28 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar 28 Eylül 2022 Çarşamba günü internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, 28 Eylül deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 28 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

28 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.28 09:23:27 40.5748 42.8540 29.4 -.- 2.2 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 08:42:20 40.7633 42.7600 15.5 -.- 1.7 -.- KUYTUCA-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 08:34:11 38.4313 39.2510 5.6 -.- 2.4 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.09.28 08:31:04 40.7888 42.8165 14.3 -.- 2.1 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 08:30:32 38.4733 39.2625 6.6 -.- 2.2 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.09.28 08:15:24 40.8063 42.8098 9.0 -.- 2.7 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 07:46:59 36.6820 30.1935 52.3 -.- 2.8 -.- KUZCA-KUMLUCA (ANTALYA) REVIZE01 (2022.09.28 07:46:59)
2022.09.28 07:33:12 37.9872 27.1832 6.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.28 07:28:43 37.9777 27.1462 5.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.28 07:28:11 40.8305 42.8173 8.1 -.- 2.5 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 07:16:34 40.7840 42.7897 7.5 -.- 2.5 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 07:05:24 37.0097 27.9987 7.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.09.28 06:30:03 40.7360 42.8020 23.1 -.- 2.0 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 06:16:43 40.8053 42.7942 1.9 -.- 1.6 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 06:08:03 38.7148 43.1685 17.2 -.- 1.7 -.- AGARTI-(VAN) İlksel
2022.09.28 06:00:32 35.7110 25.4732 14.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI KUZEYI (AKDENIZ) İlksel
2022.09.28 05:41:29 40.8077 42.7917 8.4 -.- 2.1 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 05:17:51 40.7908 42.8242 12.3 -.- 1.5 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 05:16:17 38.2863 43.1718 14.1 -.- 1.5 -.- ALADUZ-GEVAS (VAN) İlksel
2022.09.28 05:15:06 40.8210 42.7935 8.4 -.- 1.4 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 05:09:17 40.8207 42.7888 16.3 -.- 1.5 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 05:04:32 40.8343 42.7755 5.4 -.- 1.3 -.- DURUCASU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 04:54:44 40.7632 42.8065 19.0 -.- 1.8 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 04:51:51 40.7982 42.8115 13.5 -.- 1.7 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 04:51:02 40.8100 42.7835 10.0 -.- 2.2 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 04:48:00 40.8125 42.8288 10.1 -.- 3.0 3.1 ESENYAYLA-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 04:36:10 40.8170 42.8405 9.2 -.- 1.5 -.- ESENYAYLA-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 04:33:21 40.8107 42.7947 11.8 -.- 1.8 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 04:30:05 40.8025 42.7927 5.4 -.- 1.3 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 04:25:48 40.7692 42.8138 16.3 -.- 1.6 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 03:52:35 37.0752 28.3902 4.3 -.- 1.3 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.28 03:45:44 40.8063 42.8032 7.7 -.- 2.6 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 03:43:06 40.8035 42.8050 21.8 -.- 1.3 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 03:42:18 40.8030 42.7943 14.0 -.- 1.3 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 03:34:19 40.8007 42.7982 2.3 -.- 2.8 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 03:31:56 40.7990 42.7915 17.6 -.- 1.4 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 03:26:56 40.7542 42.7747 21.6 -.- 1.4 -.- KUYTUCA-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 03:16:21 40.7780 42.7853 13.7 -.- 1.4 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 02:59:33 40.7910 42.7767 2.7 -.- 1.6 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 02:53:23 40.7738 42.7942 16.3 -.- 2.0 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 02:42:17 40.8038 42.7945 14.2 -.- 1.4 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 02:31:11 40.8157 42.7895 8.5 -.- 2.2 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 02:14:32 40.8053 42.7907 15.5 -.- 1.5 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 02:01:40 40.8138 42.7953 6.9 -.- 3.9 4.1 KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 02:00:30 36.8850 31.1095 100.7 -.- 2.8 -.- KARADAYI-SERIK (ANTALYA) İlksel
2022.09.28 02:00:05 40.8410 42.7838 8.0 -.- 1.4 -.- GULISTAN-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 01:43:53 40.8230 42.8125 7.8 -.- 2.0 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 01:41:23 38.4970 39.3080 11.1 -.- 1.7 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.09.28 01:31:13 40.7028 42.8162 25.0 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SELIM (KARS) İlksel
2022.09.28 01:30:10 40.8207 42.7840 11.0 -.- 1.3 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 01:21:33 40.8143 42.8112 4.3 -.- 1.5 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 01:18:51 40.8550 42.7752 13.6 -.- 1.9 -.- GULISTAN-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 01:14:01 40.8100 42.7917 14.4 -.- 1.5 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 01:12:15 40.8088 42.8047 16.1 -.- 1.2 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 01:09:04 40.8137 42.8002 4.5 -.- 1.5 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 01:02:12 40.7937 42.8118 15.9 -.- 1.8 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 01:00:49 40.8225 42.7785 8.9 -.- 2.1 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 00:58:52 40.8173 42.7823 16.0 -.- 1.8 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 00:41:31 36.8763 29.3035 10.0 -.- 1.2 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2022.09.28 00:38:34 40.8402 42.8065 7.2 -.- 2.4 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 00:13:56 40.8512 42.8087 5.0 -.- 1.8 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.28 00:06:14 40.7787 42.7780 5.8 -.- 2.4 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

ARDAHAN'DA 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Ardahan'da 28 Eylül 2022 Çarşamba gübü saat 02.01'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre söz konusu deprem 6.9 km derinlikte gerçekleşti.

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KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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