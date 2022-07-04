SON DEPREMLER! 4 Temmuz deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! 4 Temmuz 2022 Pazartesi

Son depremler listesi 4 Temmuz 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki "Deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde oldu?" İşte 4 Temmuz Pazartesi Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

4 TEMMUZ 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.07.04 04:22:20 39.1253 27.8063 3.5 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2022.07.04 02:45:21 43.2988 42.8522 5.0 -.- 3.5 3.6 RUSYA İlksel

2022.07.04 00:03:13 40.2773 36.3322 5.4 -.- 2.5 -.- TASLIK-PAZAR (TOKAT) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



