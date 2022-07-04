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SON DEPREMLER! 4 Temmuz deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! 4 Temmuz 2022 Pazartesi

04.07.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve 4 Temmuz 2022 Pazartesi (bugün) Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan açıklamanın ayrıntıları bulundukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi 4 Temmuz 2022 Pazartesi gününün son depremler listesi için internette araştırma yapıyor. Peki 4 Temmuz 2022 Pazartesi deprem mi oldu? İşte 4 Temmuz 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER! 4 Temmuz deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! 4 Temmuz 2022 Pazartesi

Son depremler listesi 4 Temmuz 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki "Deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde oldu?" İşte 4 Temmuz Pazartesi Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

4 TEMMUZ 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.07.04 04:22:20 39.1253 27.8063 3.5 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.07.04 02:45:21 43.2988 42.8522 5.0 -.- 3.5 3.6 RUSYA İlksel
2022.07.04 00:03:13 40.2773 36.3322 5.4 -.- 2.5 -.- TASLIK-PAZAR (TOKAT) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi afad
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