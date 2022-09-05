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  4. SON DEPREMLER 5 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DEPREMLER 5 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

05.09.2022 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün Muğla’nın Ula ilçesinde 3 saat içerisinde gerçekleşen 6 sarsıntının ardından son depremler listesi bugün de internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 5 Eylül deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER 5 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi 5 Eylül 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.Yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler arama motorlarında "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 5 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.05 06:08:12 37.1102 28.5367 10.9 -.- 2.7 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 05:57:38 37.0972 28.5155 13.6 -.- 2.4 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 05:47:00 37.0780 28.5350 2.5 -.- 1.4 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 05:33:15 37.1082 28.5463 11.4 -.- 1.3 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 05:25:40 37.1078 28.5470 11.7 -.- 2.0 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 05:08:54 37.0868 28.5275 3.7 -.- 1.8 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 05:08:24 37.1042 28.5153 10.5 -.- 2.0 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 04:52:56 37.0870 28.5268 9.4 -.- 2.1 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 04:32:55 37.0180 28.4522 5.0 -.- 1.6 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 04:31:30 39.3503 28.6905 5.0 -.- 2.1 -.- OSMANIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.09.05 04:30:02 37.0977 28.5315 5.2 -.- 1.9 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 03:43:53 37.0927 28.5332 5.0 -.- 1.3 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 03:41:11 36.9085 28.1615 29.2 -.- 1.1 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.09.05 03:35:35 37.0868 28.5655 9.2 -.- 1.6 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.09.05 03:32:40 37.1033 28.5460 9.2 -.- 1.7 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 03:31:10 37.1107 28.5278 8.9 -.- 2.6 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 03:16:39 39.2195 43.6772 6.7 -.- 1.1 -.- SOGUKSU-DIYADIN (AGRI) İlksel
2022.09.05 02:49:43 37.1147 28.5147 8.5 -.- 1.8 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 02:40:35 37.6997 27.1753 9.0 -.- 2.1 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.09.05 02:30:05 37.0870 28.5150 9.9 -.- 2.1 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 02:25:36 36.4697 28.0500 5.4 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.09.05 02:13:58 37.1158 28.5555 5.0 -.- 1.2 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 02:12:37 40.1215 42.0742 20.2 -.- 1.8 -.- YESILDERE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.09.05 02:05:38 37.1078 28.5347 16.9 -.- 1.0 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 01:00:26 37.8085 30.1292 12.1 -.- 2.4 -.- ILYAS-(BURDUR) İlksel
2022.09.05 00:48:21 37.0915 28.5197 11.3 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 00:43:53 37.1060 28.5095 11.0 -.- 2.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.05 00:11:20 39.3462 28.6848 3.9 -.- 2.0 -.- OSMANIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.09.05 00:09:10 37.5430 26.8275 8.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.05 00:03:43 37.6693 26.9210 10.1 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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