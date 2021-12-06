Son depremler! 6 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Son depremler bilgisi AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Van Tusba'da 6.12.2021 tarihinde 00.46 sıralarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu depremin derinliğinin 7.62 km olduğu açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Geçtiğimiz gün 12.20 sıralarında Gümüşhane Kelkit'te 3.2 büyüklüğünde 6.9 km derinliğinde deprem olduğu bilgisi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.