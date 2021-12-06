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  4. Son depremler! 6 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Son depremler! 6 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

06.12.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler bilgisi AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Van Tusba'da 6.12.2021 tarihinde 00.46 sıralarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu depremin derinliğinin 7.62 km olduğu açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son depremler! 6 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Geçtiğimiz gün 12.20 sıralarında Gümüşhane Kelkit'te 3.2 büyüklüğünde 6.9 km derinliğinde deprem olduğu bilgisi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler! 6 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Son depremler! 6 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Son depremler! 6 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Son depremler! 6 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...


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