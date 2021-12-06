Son depremler! 6 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Geçtiğimiz gün 12.20 sıralarında Gümüşhane Kelkit'te 3.2 büyüklüğünde 6.9 km derinliğinde deprem olduğu bilgisi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ



