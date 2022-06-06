SON DEPREMLER 6 HAZİRAN 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son depremler listesi ile "6 Haziran deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette arama motorlarında sorgulama yapıyor. Ankara, Van, Balıkesir, Denizli, Manisa gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleştiği kaydedildi. 6 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

SON DEPREMLER! 6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

2022.06.06 10:08:24 40.0558 31.6630 9.2 -.- 2.3 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2022.06.06 07:39:14 34.8563 24.9217 11.2 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.06 07:24:54 39.0923 43.0798 5.0 -.- 1.9 -.- ORTAYAYLA-ERCIS (VAN) İlksel

2022.06.06 07:11:44 39.8552 28.1640 5.1 -.- 1.2 -.- AZIZIYE-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel

2022.06.06 07:02:51 37.9792 29.1290 23.5 -.- 1.8 -.- HAYTABEY-(DENIZLI) İlksel

2022.06.06 06:27:08 38.8405 27.5770 5.9 -.- 1.6 -.- TASDIBI-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2022.06.06 06:16:31 41.1645 42.8010 13.3 -.- 2.4 -.- BALIKCILAR-(ARDAHAN) İlksel

2022.06.06 05:41:58 39.4485 33.0637 10.0 -.- 2.2 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel

2022.06.06 05:37:47 39.0613 43.0998 6.8 -.- 2.1 -.- CIMEN-ERCIS (VAN) İlksel

2022.06.06 05:27:48 42.1958 24.0752 5.0 -.- 1.9 -.- BULGARISTAN İlksel

2022.06.06 05:24:30 38.4807 39.1848 1.1 -.- 1.8 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.06.06 05:21:50 38.6418 30.8768 5.8 -.- 1.0 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.06.06 05:19:13 39.8058 27.9347 10.7 -.- 1.3 -.- HALKAPINAR-(BALIKESIR) İlksel

2022.06.06 05:02:39 34.2933 25.6308 14.1 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.06 04:49:18 39.8155 27.9513 14.0 -.- 1.5 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel

2022.06.06 03:22:55 34.2015 25.5080 9.1 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.06 03:02:40 35.6780 26.2362 21.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.06 02:49:06 38.9377 26.0933 9.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.06 01:51:44 35.2830 25.3378 7.8 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.06 00:50:02 39.7555 41.9590 25.8 -.- 1.8 -.- PAYVEREN-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



