HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DEPREMLER 6 HAZİRAN 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

SON DEPREMLER 6 HAZİRAN 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

06.06.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve 6 Haziran 2022 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ankara, Van, Balıkesir, Denizli, Manisa gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleştiği belirtildi. Peki 6 Haziran 2022 Deprem mi oldu? İşte 6 Haziran 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER 6 HAZİRAN 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son depremler listesi ile "6 Haziran deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette arama motorlarında sorgulama yapıyor. Ankara, Van, Balıkesir, Denizli, Manisa gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleştiği kaydedildi. 6 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

SON DEPREMLER! 6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

2022.06.06 10:08:24 40.0558 31.6630 9.2 -.- 2.3 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2022.06.06 07:39:14 34.8563 24.9217 11.2 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.06 07:24:54 39.0923 43.0798 5.0 -.- 1.9 -.- ORTAYAYLA-ERCIS (VAN) İlksel
2022.06.06 07:11:44 39.8552 28.1640 5.1 -.- 1.2 -.- AZIZIYE-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2022.06.06 07:02:51 37.9792 29.1290 23.5 -.- 1.8 -.- HAYTABEY-(DENIZLI) İlksel
2022.06.06 06:27:08 38.8405 27.5770 5.9 -.- 1.6 -.- TASDIBI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2022.06.06 06:16:31 41.1645 42.8010 13.3 -.- 2.4 -.- BALIKCILAR-(ARDAHAN) İlksel
2022.06.06 05:41:58 39.4485 33.0637 10.0 -.- 2.2 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel
2022.06.06 05:37:47 39.0613 43.0998 6.8 -.- 2.1 -.- CIMEN-ERCIS (VAN) İlksel
2022.06.06 05:27:48 42.1958 24.0752 5.0 -.- 1.9 -.- BULGARISTAN İlksel
2022.06.06 05:24:30 38.4807 39.1848 1.1 -.- 1.8 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.06.06 05:21:50 38.6418 30.8768 5.8 -.- 1.0 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.06.06 05:19:13 39.8058 27.9347 10.7 -.- 1.3 -.- HALKAPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.06 05:02:39 34.2933 25.6308 14.1 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.06 04:49:18 39.8155 27.9513 14.0 -.- 1.5 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.06 03:22:55 34.2015 25.5080 9.1 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.06 03:02:40 35.6780 26.2362 21.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.06 02:49:06 38.9377 26.0933 9.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.06 01:51:44 35.2830 25.3378 7.8 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.06 00:50:02 39.7555 41.9590 25.8 -.- 1.8 -.- PAYVEREN-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandıOtobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı
Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!
3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

1170 numaralı mezardan çıkan büyük vurgun!

1170 numaralı mezardan çıkan büyük vurgun!

Korkunç olay! El ele ölüme gitmişler, aralarında Türkiye şampiyonu da var

Korkunç olay! El ele ölüme gitmişler, aralarında Türkiye şampiyonu da var

İlginizi Çekebilir

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.