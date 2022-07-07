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SON DEPREMLER! 7 Temmuz deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! 7 Temmuz 2022 Perşembe

07.07.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve 7 Temmuz 2022 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda kişi 7 Temmuz 2022 Perşembe gününün son depremler listesi için internette araştırma yapıyor. Peki 7 Temmuz 2022 Perşembe deprem mi oldu? İşte7 Temmuz 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER! 7 Temmuz deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! 7 Temmuz 2022 Perşembe

Son depremler listesi 7 Temmuz 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının detaylarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki "Deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde oldu?" 7 Temmuz Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

7 TEMMUZ 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.07.07 05:01:38 40.0262 40.0965 5.0 -.- 2.3 -.- UMURLU-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2022.07.07 04:24:27 37.8572 27.0658 1.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.07.07 04:20:44 38.1102 23.9032 4.6 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.07.07 03:48:40 35.3827 25.3285 12.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.07 01:31:13 40.2075 34.1975 4.4 -.- 2.1 -.- TERZILI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2022.07.07 00:42:27 37.7972 29.3683 8.0 -.- 1.4 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) REVIZE01 (2022.07.07 00:42:27)
2022.07.07 00:25:26 40.7778 31.5205 9.7 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi Çorum Erzincan afad
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