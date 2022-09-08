SON DEPREMLER 8 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde oldu? 8 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu? 8 Eylül Perşembe günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden birçok vatandaş internette araştırma yapmaya bnaşladı. Son depremler listesi araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilere göre bugün ufak ölçekte sarsıntılar gerçekleşti. İşte 8 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.08 05:45:19 37.9765 27.1755 8.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.08 05:37:24 37.9918 27.1787 7.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.08 05:25:49 37.9743 27.1532 5.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.08 01:02:55 39.1687 28.9890 7.3 -.- 1.9 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



