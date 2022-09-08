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SON DEPREMLER 8 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde oldu? 8 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

08.09.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ile 8 Eylül 2022 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi yurtta gerçekleşen sarsıntıların yanı sıra komşu ülkelerde yaşanan depremleri listelemeyi sürdürüyor. Bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler Kandilli son depremler listesini araştırıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde oldu? İşte 8 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER 8 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde oldu? 8 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu? 8 Eylül Perşembe günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden birçok vatandaş internette araştırma yapmaya bnaşladı. Son depremler listesi araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilere göre bugün ufak ölçekte sarsıntılar gerçekleşti. İşte 8 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.08 05:45:19 37.9765 27.1755 8.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.08 05:37:24 37.9918 27.1787 7.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.08 05:25:49 37.9743 27.1532 5.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.08 01:02:55 39.1687 28.9890 7.3 -.- 1.9 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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