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SON DEPREMLER 8 HAZİRAN 2022! Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 8 Haziran 2022 Çarşamba

08.06.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ile 8 Haziran 2022 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) her gün güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşlar internette Deprem mi oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya devam ediyor. İşte 8 Haziran 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER 8 HAZİRAN 2022! Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 8 Haziran 2022 Çarşamba

Son depremler listesi ile "8 Haziran deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Aksaray, Muğla, Van, Balıkesir gibi bazı illerimizin yanı sıra Ege Denizi'nde sarsıntı gerçekleştiği aktarıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Öte yandan 'Deprem mi oldu?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 8 Haziran 2022 Çasrşamba günü yayımlanan Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde....

SON DEPREMLER! 8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

2022.06.08 05:38:28 39.4837 25.7250 6.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.08 05:09:49 39.4878 25.8035 13.9 -.- 1.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.08 05:08:39 39.4632 25.7258 13.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.08 05:08:11 39.4185 25.6673 12.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.08 05:07:11 39.4808 25.7510 4.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.08 05:04:07 39.4872 25.7493 6.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.08 05:01:04 38.2432 33.5128 27.3 -.- 1.4 -.- SULTANHANI-(AKSARAY) İlksel
2022.06.08 04:57:16 39.4858 25.7510 7.2 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.08 04:25:30 39.6763 26.0975 3.7 -.- 1.6 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.08 03:27:18 34.3880 31.3693 20.7 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ İlksel
2022.06.08 03:05:34 36.7155 28.0505 8.8 -.- 1.3 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.08 02:40:43 38.1538 42.8663 2.5 -.- 2.2 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2022.06.08 00:38:18 35.7250 29.6260 28.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.08 00:36:39 39.8178 27.9385 10.4 -.- 1.5 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.08 00:30:34 38.3190 28.6715 1.7 -.- 1.7 -.- BAGLICA-SARIGOL (MANISA) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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