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SON DEPREMLER! 9 Haziran deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 9 Haziran 2022 Perşembe

09.06.2022 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından son dakika olarak geçilen 9 Haziran 2022 Perşembe günü yapılan açıklamaların detaylar, yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 9 Haziran deprem mi oldu? İşte 9 Haziran 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER! 9 Haziran deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 9 Haziran 2022 Perşembe

Son depremler ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından yapılan açıklama günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Öte yandan '9 haziran deprem mi oldu?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 9 Haziran 2022 Perşembe günü yayımlanan Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde....

SON DEPREMLER! 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

2022.06.09 06:03:39 37.0473 28.4113 5.0 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.09 04:04:32 36.4733 28.7677 14.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.09 03:38:39 36.4312 27.0370 1.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.09 03:37:13 36.4278 27.0763 5.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.09 02:41:32 39.9607 32.7312 5.0 -.- 1.5 -.- YENIMAHALLE (ANKARA) İlksel
2022.06.09 00:51:39 38.8128 43.5403 6.5 -.- 2.2 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2022.06.09 00:49:57 38.2693 44.2500 12.8 -.- 2.2 -.- YANAL-BASKALE (VAN) İlksel
2022.06.09 00:30:44 39.4790 25.7677 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.09 00:28:31 39.4743 25.7550 4.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.09 00:07:41 38.2160 38.6013 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.06.09 00:06:54 39.4750 25.7698 8.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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