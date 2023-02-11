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SON DEPREMLER! Artçı sarsıntılar bölgeyi sallamaya devam ediyor: 'Daha fazla artçı şok...'

11.02.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydan gelen binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine ve binlercesinin de yaralanmasına sebep olan iki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

SON DEPREMLER! Artçı sarsıntılar bölgeyi sallamaya devam ediyor: 'Daha fazla artçı şok...'

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da büyük yıkıma yol açarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bine yaklaştı. Depremlerin ardından birçok ev yıkıldı ve hasar gördü. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerde artçı sarsıntılar ise devam ediyor.

'DAHA FAZLA ARTÇI ŞOK OLACAK'

Depremin merkez noktasının yerleşim yerinin (Pazarcık) hemen yanında olmasının, son derece yıkıcı etki oluşturduğunu belirten ABD'li deprem uzmanı Doç. Dr. Judith Hubbard, meydana gelen yüzlerce artçı deprem hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

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Daha fazla artçı şokun olabileceğinin altını çizen uzman isim, "Artçı sarsıntılar depremlerden sonra olan normal bir şeydir ve bunun nedeni zeminin kaymasıyla bölgedeki tüm fayların aniden yeni bir şekilde gerilmesidir ve böylece kendi küçük depremlerini yaparak bu strese yanıt verirler ama burada bir değil, iki büyük fayı kıran iki büyük deprem olduğu için daha fazla artçı şok olabilir ve sonuç olarak artçı şok miktarını iki katına çıkarır” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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SON DEPREMLER

2023-02-11 07:47:03 4.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-02-11 07:36:21 3.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-11 06:38:24 4.1 Sincik (Adıyaman)
2023-02-11 06:11:10 4.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-11 05:03:53 3.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-11 04:36:31 3.7 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-11 03:24:41 4.2 Kırıkhan (Hatay)
2023-02-11 02:31:42 3.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-02-11 02:18:07 3.7 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-11 02:10:34 3.9 Ege Denizi, İncirli Adası (Nisiros) - Datça (Muğla)

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