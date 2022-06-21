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SON DEPREMLER! Deprem mi oldu? 21 Haziran Kandilli Rasathanesi, AFAD son dakika depremler listesi

21.06.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 21 Haziran 2022 Salı günü yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) güncel listeyi anbean yeniliyor. Van ve Muğla gibi bazı illerin yanı sıra Akdeniz, Ege Denizi ve Yunanistan'da sarsıntı meydana geldi. İşte '21 Haziran deprem mi oldu?' sorusunun yanıtı ve Kandilli Rasathanesi, AFAD son dakika depremler listesi...

SON DEPREMLER! Deprem mi oldu? 21 Haziran Kandilli Rasathanesi, AFAD son dakika depremler listesi

Son depremler listesi 21 Haziran 2022 Salı günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Van ve Muğla gibi bazı illerin yanı sıra Akdeniz, Ege Denizi ve Yunanistan'da sarsıntı meydana geldiği öğrenildi. Vatandaşlar internette '21 Haziran deprem mi oldu?' sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmayı sürdürüyor. 21 Haziran 2022 Salı Kandilli Rasathanesi, AFAD son dakika depremler listesi haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler listesi 21 Haziran 2022 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldı. İşte 21 Haziran 2022 Salı günü meydana gelen depremler...

21 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.06.21 08:01:14 35.2712 25.2808 7.2 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.21 06:14:09 35.2592 26.1675 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.21 06:06:09 38.9873 43.7578 8.5 -.- 2.0 -.- MURADIYE (VAN) İlksel
2022.06.21 04:27:14 39.0083 43.6405 6.2 -.- 2.0 -.- ALKASNAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.06.21 04:21:45 38.6497 43.8577 5.0 -.- 1.5 -.- YUKARIAYAZCA-OZALP (VAN) İlksel
2022.06.21 03:47:23 40.9293 24.0427 6.6 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.06.21 03:28:29 36.3625 34.7247 25.2 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel
2022.06.21 03:18:50 37.7900 27.0365 1.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.21 01:34:44 35.1893 23.3027 29.9 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.21 01:22:30 36.4098 28.8882 16.6 -.- 2.7 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.06.21 00:19:11 37.0547 28.3677 1.8 -.- 1.2 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi Muğla Van
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