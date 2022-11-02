Son depremler: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 2 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, 2 Kasım Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibarıyla sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Konuya dair son gelişme de Kuşadasıu Körfezi'nden geldi. Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 2 Kasım Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamalarına haberimizde yer verdik. İşte 2 Kasım 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

2 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.02 04:57:49 37.8520 27.1218 5.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.02 03:46:26 40.8248 28.1342 15.7 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.11.02 03:15:47 39.3873 26.1062 10.7 -.- 1.7 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.02 02:30:29 37.4045 37.1680 4.8 -.- 1.4 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.11.02 02:23:16 35.7523 27.8115 9.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.02 01:50:46 39.0198 27.8455 11.9 -.- 3.0 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

