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Son depremler: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 2 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

02.11.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 2 Kasım 2022 Çarşamba günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Son depremler listesi Manisa, Kahramanmaraş ve Çanakkale gibi bazı illerimizde yaşayan vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 2 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, 2 Kasım Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibarıyla sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Konuya dair son gelişme de Kuşadasıu Körfezi'nden geldi. Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 2 Kasım Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamalarına haberimizde yer verdik. İşte 2 Kasım 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

2 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.02 04:57:49 37.8520 27.1218 5.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.02 03:46:26 40.8248 28.1342 15.7 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.11.02 03:15:47 39.3873 26.1062 10.7 -.- 1.7 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.02 02:30:29 37.4045 37.1680 4.8 -.- 1.4 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.11.02 02:23:16 35.7523 27.8115 9.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.02 01:50:46 39.0198 27.8455 11.9 -.- 3.0 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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