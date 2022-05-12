HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DEPREMLER! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 12 Mayıs 2022 AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

SON DEPREMLER! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 12 Mayıs 2022 AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

12.05.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son dakika açıklamasının detayları bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Çanakkale, Şanlıurfa, Elazığ gibi bazı illerimizde ve Ege Denizi'nde sarsıntı gerçekleşirken vatandaşlar, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. İşte 12 Mayıs 2022 AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 12 Mayıs 2022 AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

Son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın 12 Mayıs Perşembe (bugün) için yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Çanakkale, Şanlıurfa, Elazığ gibi bazı illerimizde ve Ege Denizi'nde sarsıntı gerçekleştiği kaydedildi. Birçok kişi internette, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 12 Mayıs 2022 Perşembe günü için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklaması ile Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde..

12 MAYIS DEPREM Mİ OLDU?

2022.05.12 10:56:44 35.6083 29.3950 9.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.12 10:46:04 35.8410 32.1845 19.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.12 09:30:56 39.8800 27.5073 4.9 -.- 1.7 -.- DEREKOY-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2022.05.12 08:45:52 38.4195 30.3533 1.3 -.- 1.8 -.- KARGIN-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.05.12 08:37:54 40.8473 31.6493 3.7 -.- 1.6 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2022.05.12 07:26:15 39.4995 28.4193 5.3 -.- 1.2 -.- KURSU-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2022.05.12 07:07:13 40.7132 25.7597 8.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.12 06:21:49 39.5320 28.3802 7.2 -.- 3.0 2.9 SEBILLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.05.12 06:19:07 38.5043 39.2978 4.9 -.- 2.3 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.05.12 05:53:10 37.1447 35.8798 23.1 -.- 1.4 -.- KARAKAYALI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.05.12 05:37:06 38.9952 26.7105 9.8 -.- 1.7 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.12 04:53:32 40.3567 27.1052 5.2 -.- 1.4 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.05.12 04:08:25 37.9068 27.1093 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.12 03:42:41 37.3928 38.6123 7.0 -.- 2.2 -.- YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2022.05.12 03:32:46 37.8877 29.4035 12.8 -.- 1.2 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI) İlksel
2022.05.12 01:02:34 38.6765 39.8920 5.0 -.- 2.6 -.- SEYDILI-PALU (ELAZIG) İlksel
2022.05.12 00:19:42 37.3968 29.1627 14.3 -.- 1.5 -.- NIKFER-TAVAS (DENIZLI) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul yönü ulaşıma kapatılacakİstanbul yönü ulaşıma kapatılacak
Sosyal medyada tepkiye yol açtı! Zabıta aracında bayrak açan Afganlarla ilgili yeni gelişmeSosyal medyada tepkiye yol açtı! Zabıta aracında bayrak açan Afganlarla ilgili yeni gelişme
Sahte gelinlerin akılalmaz tezgahı! İsteme, nişan, düğün...Sahte gelinlerin akılalmaz tezgahı! İsteme, nişan, düğün...
Anahtar Kelimeler:
deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerin valileri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerin valileri değişti

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Dikkat çeken detay! Yeni Vali, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Vali, tarihe geçti

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Tansu Çiller’den Millet İttifakı’nı kızdıracak sözler

Tansu Çiller’den Millet İttifakı’nı kızdıracak sözler

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

30 yıldır oturamıyor!

30 yıldır oturamıyor!

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Kendi cenazesinde dirildi! Dua edenleri görünce gerçekten öldü

Kendi cenazesinde dirildi! Dua edenleri görünce gerçekten öldü

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.