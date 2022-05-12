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SON DEPREMLER! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 12 Mayıs 2022 AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler

12.05.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son dakika açıklamasının detayları bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Çanakkale, Şanlıurfa, Elazığ gibi bazı illerimizde ve Ege Denizi'nde sarsıntı gerçekleşirken vatandaşlar, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. İşte 12 Mayıs 2022 AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 12 Mayıs 2022 AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler

Son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın 12 Mayıs Perşembe (bugün) için yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Çanakkale, Şanlıurfa, Elazığ gibi bazı illerimizde ve Ege Denizi'nde sarsıntı gerçekleştiği kaydedildi. Birçok kişi internette, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 12 Mayıs 2022 Perşembe günü için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklaması ile Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde..

12 MAYIS DEPREM Mİ OLDU?

2022.05.12 04:53:32 40.3567 27.1052 5.2 -.- 1.4 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.05.12 04:08:25 37.9068 27.1093 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.12 03:42:41 37.3928 38.6123 7.0 -.- 2.2 -.- YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2022.05.12 01:02:34 38.6765 39.8920 5.0 -.- 2.6 -.- SEYDILI-PALU (ELAZIG) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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