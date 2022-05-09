SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi açıkladı 9 Mayıs 2022

SON DEPREMLER LİSTESİ ile Kandilli Rasathanesi'nin 9 Mayıs Pazartesi (bugün) için yaptığı son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak edildi. Aydın, Adıyaman ve Sakarya gibi illerimizin yanı sıra Akdeniz'de sarsıntı gerçekleştiği öğrenilirken, bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 9 Mayıs 2022 Pazartesi gününün Kandilli son deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...

9 MAYIS DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı 9 Mayıs Pazartesi günü hangi illlerde deprem meydana geldiğine internet sitelerinden yaptıkları yazılı açıklama ile anbean yer veriyor. İşte 9 Mayıs 2022 Pazartesi gününün deprem listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 9 MAYIS 2022 PAZARTESİ

2022.05.09 09:30:07 37.8542 37.6585 4.6 -.- 1.8 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2022.05.09 08:43:08 40.4797 30.1933 0.0 -.- 1.6 -.- CIHADIYE-PAMUKOVA (SAKARYA) İlksel

2022.05.09 08:26:16 35.9852 28.6793 13.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.05.09 07:47:59 38.2910 38.8580 5.0 -.- 2.1 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.05.09 06:45:33 35.8942 28.6760 8.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2022.05.09 06:26:00 35.9153 30.5198 13.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.05.09 06:06:27 35.6423 28.8155 95.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.05.09 03:55:31 37.9385 28.8138 13.0 -.- 1.6 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2022.05.09 03:41:52 40.7645 30.2520 11.5 -.- 1.6 -.- YUKARIDEREKOY-SERDIVAN (SAKARYA) İlksel

2022.05.09 03:40:49 37.8197 27.6178 21.6 -.- 1.4 -.- TURANLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2022.05.09 01:39:59 36.3768 28.6112 54.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



