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SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması 9 Mayıs 2022 Pazartesi

09.05.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DEPREMLER LİSTESİ ve 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü için Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aydın ve Sakarya gibi illerimizin yanı sıra Akdeniz'de de sarsıntı gerçekleştiği kaydedildi. Vatandaşlar internette 9 Mayıs Pazartesi Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 9 Mayıs 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması 9 Mayıs 2022 Pazartesi

SON DEPREMLER LİSTESİ ile Kandilli Rasathanesi'nin 9 Mayıs Pazartesi (bugün) için yaptığı son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak edildi. Aydın ve Sakarya gibi illerimizin yanı sıra Akdeniz'de sarsıntı gerçekleştiği öğrenilirken, bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 9 Mayıs 2022 Pazartesi gününün Kandilli son deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...

SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Nerede kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması 9 Mayıs 2022 Pazartesi

9 MAYIS DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı 9 Mayıs Pazartesi günü hangi illlerde deprem meydana geldiğine internet sitelerinden yaptıkları yazılı açıklama ile anbean yer veriyor. İşte 9 Mayıs 2022 Pazartesi gününün deprem listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.05.09 03:55:31 37.9385 28.8138 13.0 -.- 1.6 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2022.05.09 03:41:52 40.7645 30.2520 11.5 -.- 1.6 -.- YUKARIDEREKOY-SERDIVAN (SAKARYA) İlksel
2022.05.09 03:40:49 37.8197 27.6178 21.6 -.- 1.4 -.- TURANLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.05.09 01:39:59 36.3768 28.6112 54.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Nerede kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması 9 Mayıs 2022 Pazartesi

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Nerede kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması 9 Mayıs 2022 Pazartesi

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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