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Son depremler: Deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi

15.03.2021 07:45 | Son Güncelleme:
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Son depremler: Deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi

AFAD, 15 Mart Pazartesi sabah saatlerinde Muğla’nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Yaşanan depremin ardından herhangi bir olumsuz bir ihbarın gelmediği belirtildi. AFAD ve Kandillinin anlık depremler listesinde artçı sarsıntıların yaşandığı görüldü…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bildiriye göre; Muğla2nın Menteşe ilçesinde saat 04.55'te deprem meydana geldi. Yerin 6,98 kilometre altında yaşanan depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

DEPREM NEREDE VE NE ZAMAN OLDU?

Sabah saat 04:55’te Muğla’nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD, depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığını duyurdu. Gelişmelerin de yakından takip edildiği vurgulandı…

Son depremler: Deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi

İŞTE 15 MART KANDİLLİ ANLIK DEPREMLER LİSTESİ

2021.03.15 07:22:43 39.8963 34.2055 4.3 -.- 2.1 -.- TERZILI-YERKOY (YOZGAT) İlksel
2021.03.15 07:07:11 37.8135 26.4455 5.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.03.15 07:00:31 38.9477 26.0392 9.3 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI İlksel
2021.03.15 06:48:49 37.1307 28.7492 12.7 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2021.03.15 06:28:21 37.1400 28.7978 13.3 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2021.03.15 06:15:17 35.7190 28.2652 8.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.15 06:12:11 40.5790 27.1800 4.4 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.03.15 06:04:01 37.0553 29.2513 23.2 -.- 1.1 -.- GOKCEYAKA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2021.03.15 05:43:26 37.0902 30.4685 5.0 -.- 0.9 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2021.03.15 05:31:05 40.1348 27.7773 7.9 -.- 1.9 -.- SARACLAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.03.15 05:23:21 37.7675 37.8470 9.0 -.- 1.4 -.- GUNEYKAS-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2021.03.15 05:22:26 40.6325 29.0617 10.4 -.- 1.0 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.03.15 05:21:51 34.7488 23.9318 24.1 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.15 05:11:35 37.1457 28.7500 14.4 -.- 1.0 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2021.03.15 05:09:33 34.7807 24.1043 29.5 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.15 05:03:14 36.3303 27.1253 8.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.03.15 05:00:56 37.1918 28.7510 12.1 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2021.03.15 04:55:47 37.1538 28.7860 12.4 -.- 4.2 4.0 KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2021.03.15 04:53:30 37.7900 26.9482 5.2 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.15 04:38:12 37.0792 30.4798 5.0 -.- 0.9 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2021.03.15 04:34:37 36.9867 30.4213 8.1 -.- 1.5 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2021.03.15 04:22:37 36.9757 30.4375 5.9 -.- 1.4 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2021.03.15 04:20:57 37.6423 26.9410 5.7 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.15 04:20:30 37.3588 35.9747 13.4 -.- 1.9 -.- HARDALLIK-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2021.03.15 02:02:38 39.3490 38.4883 14.2 -.- 1.9 -.- SALIHLI-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2021.03.15 01:50:10 38.6758 40.2880 11.2 -.- 1.5 -.- DIKPINAR-GENC (BINGOL) İlksel
2021.03.15 01:31:26 37.3192 36.0027 22.3 -.- 1.1 -.- ERDOGDU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2021.03.15 01:26:25 36.5162 28.7307 4.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.15 01:25:49 37.2415 30.5257 4.5 -.- 1.3 -.- BOGAZKOY-BUCAK (BURDUR) İlksel
2021.03.15 00:59:59 38.2892 42.5310 5.4 -.- 2.0 -.- SUBOYU-TATVAN (BITLIS) İlksel


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deprem Muğla

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