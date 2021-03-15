Son depremler: Deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bildiriye göre; Muğla2nın Menteşe ilçesinde saat 04.55'te deprem meydana geldi. Yerin 6,98 kilometre altında yaşanan depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.
Sabah saat 04:55’te Muğla’nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD, depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığını duyurdu. Gelişmelerin de yakından takip edildiği vurgulandı…
2021.03.15 07:22:43 39.8963 34.2055 4.3 -.- 2.1 -.- TERZILI-YERKOY (YOZGAT) İlksel
2021.03.15 07:07:11 37.8135 26.4455 5.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.03.15 07:00:31 38.9477 26.0392 9.3 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI İlksel
2021.03.15 06:48:49 37.1307 28.7492 12.7 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2021.03.15 06:28:21 37.1400 28.7978 13.3 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2021.03.15 06:15:17 35.7190 28.2652 8.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.15 06:12:11 40.5790 27.1800 4.4 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.03.15 06:04:01 37.0553 29.2513 23.2 -.- 1.1 -.- GOKCEYAKA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2021.03.15 05:43:26 37.0902 30.4685 5.0 -.- 0.9 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2021.03.15 05:31:05 40.1348 27.7773 7.9 -.- 1.9 -.- SARACLAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.03.15 05:23:21 37.7675 37.8470 9.0 -.- 1.4 -.- GUNEYKAS-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2021.03.15 05:22:26 40.6325 29.0617 10.4 -.- 1.0 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.03.15 05:21:51 34.7488 23.9318 24.1 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.15 05:11:35 37.1457 28.7500 14.4 -.- 1.0 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2021.03.15 05:09:33 34.7807 24.1043 29.5 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.15 05:03:14 36.3303 27.1253 8.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.03.15 05:00:56 37.1918 28.7510 12.1 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2021.03.15 04:55:47 37.1538 28.7860 12.4 -.- 4.2 4.0 KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2021.03.15 04:53:30 37.7900 26.9482 5.2 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.15 04:38:12 37.0792 30.4798 5.0 -.- 0.9 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2021.03.15 04:34:37 36.9867 30.4213 8.1 -.- 1.5 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2021.03.15 04:22:37 36.9757 30.4375 5.9 -.- 1.4 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2021.03.15 04:20:57 37.6423 26.9410 5.7 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.15 04:20:30 37.3588 35.9747 13.4 -.- 1.9 -.- HARDALLIK-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2021.03.15 02:02:38 39.3490 38.4883 14.2 -.- 1.9 -.- SALIHLI-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2021.03.15 01:50:10 38.6758 40.2880 11.2 -.- 1.5 -.- DIKPINAR-GENC (BINGOL) İlksel
2021.03.15 01:31:26 37.3192 36.0027 22.3 -.- 1.1 -.- ERDOGDU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2021.03.15 01:26:25 36.5162 28.7307 4.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.15 01:25:49 37.2415 30.5257 4.5 -.- 1.3 -.- BOGAZKOY-BUCAK (BURDUR) İlksel
2021.03.15 00:59:59 38.2892 42.5310 5.4 -.- 2.0 -.- SUBOYU-TATVAN (BITLIS) İlksel