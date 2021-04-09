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Son depremler | Kandilli ve AFAD son depremler listesi

09.04.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Nisan günü Akdeniz kıyılarında gerçekleşen 4 şiddetindeki depremlerin ardından 9 Nisan itibariyle sarsıntılar küçük şiddetli şekilde devam ediyor. Hareketli zamanlar geçiren Akdeniz kıyılarında, bugün itibariyle şiddeti yüksek depremler gerçekleşmedi. Ancak sık ve düşük şiddetli depremler Akdeniz kıyılarında devam ediyor. Sabah saatlerinde 2.8 büyüklüğünde ve 5 derinliğinde bir deprem de listede yer aldı.

Son depremler | Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Akdeniz kıyılarında gerçekleşen depremlerin birçoğu Oniki Adalar merkezli olarak kaydedildi. Büyüklüğü 2’yi geçmeyen birçok deprem listede yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesine göre 9 Nisan itibariyle şiddeti düşük pek çok deprem listelendi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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