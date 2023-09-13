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SON DEPREMLER LİSTESİ 13 EYLÜL 2023:Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

13.09.2023 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 13 Eylül 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden kişiler son depremler listesini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 13 Eylül 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 13 EYLÜL 2023:Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini inceliyorlar. İşte 13 Eylül 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.13 05:52:48 40.0897 26.9777 10.5 -.- 1.8 -.- KOCAYAYLA-CAN (CANAKKALE) İlksel
2023.09.13 05:25:30 39.8418 39.9000 3.1 -.- 3.2 3.3 HASTARLA-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2023.09.13 05:13:19 39.4752 26.4287 7.3 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.13 04:10:58 37.3173 37.0535 4.8 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.13 03:45:38 38.3080 37.7205 5.0 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.09.13 02:43:06 36.2558 36.1423 2.3 -.- 1.5 -.- EKINCI-(HATAY) İlksel
2023.09.13 02:19:07 37.1875 36.8882 5.0 -.- 2.2 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.09.13 01:36:29 39.8420 39.9323 5.0 -.- 2.9 -.- OZANLI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2023.09.13 01:07:37 36.7612 36.5223 14.9 -.- 2.0 -.- HAYDARLAR-HASSA (HATAY) İlksel
2023.09.13 00:36:54 38.1180 37.5188 5.0 -.- 1.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.13 00:35:38 38.0528 37.5267 5.6 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.13 00:33:27 38.1108 37.1532 22.4 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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