SON DEPREMLER LİSTESİ 13 EYLÜL 2023:Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini inceliyorlar. İşte 13 Eylül 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.13 05:52:48 40.0897 26.9777 10.5 -.- 1.8 -.- KOCAYAYLA-CAN (CANAKKALE) İlksel

2023.09.13 05:25:30 39.8418 39.9000 3.1 -.- 3.2 3.3 HASTARLA-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel

2023.09.13 05:13:19 39.4752 26.4287 7.3 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.09.13 04:10:58 37.3173 37.0535 4.8 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.13 03:45:38 38.3080 37.7205 5.0 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.09.13 02:43:06 36.2558 36.1423 2.3 -.- 1.5 -.- EKINCI-(HATAY) İlksel

2023.09.13 02:19:07 37.1875 36.8882 5.0 -.- 2.2 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.09.13 01:36:29 39.8420 39.9323 5.0 -.- 2.9 -.- OZANLI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel

2023.09.13 01:07:37 36.7612 36.5223 14.9 -.- 2.0 -.- HAYDARLAR-HASSA (HATAY) İlksel

2023.09.13 00:36:54 38.1180 37.5188 5.0 -.- 1.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.13 00:35:38 38.0528 37.5267 5.6 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.13 00:33:27 38.1108 37.1532 22.4 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



