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  4. SON DEPREMLER LİSTESİ! 14 Haziran 2022 en son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı!

SON DEPREMLER LİSTESİ! 14 Haziran 2022 en son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı!

14.06.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi, 14 Haziran 2022 Salı günü Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntıları, bulundukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 14 Haziran'da Malatya, Gaziantep, Konya, Sakarya gibi bazı illerimizde küçük sarsıntılar gerçekleşti. Peki 14 Haziran en son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? İşte 14 Haziran 2022 Salı güncel son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 14 Haziran 2022 en son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı!

Son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından 14 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılan açıklama merak konusu oldu. Malatya, Gaziantep, Konya, Sakarya gibi bazı illerimizde küçük çaplı sarsıntı gerçekleştiği aktarıldı. Vatandaşlar, '14 haziran deprem mi oldu?' sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmayı sürdürüyor. 14 Haziran 2022 Salı günü yayımlanan Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde....

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.06.14 16:21:19 36.1795 27.8018 81.6 -.- 2.5 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.14 12:16:32 38.3128 38.1312 8.1 -.- 1.5 -.- KUYULU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2022.06.14 12:01:58 35.1728 25.2848 3.3 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.14 12:01:08 37.1690 37.2280 0.0 -.- 1.5 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2022.06.14 11:57:48 35.0197 25.2562 10.1 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.14 11:57:48 35.4007 25.3037 5.0 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.14 11:45:27 37.7055 32.3492 0.0 -.- 0.9 -.- KARADIGINDERESI-MERAM (KONYA) İlksel
2022.06.14 10:46:13 35.1725 25.3272 5.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.14 09:28:15 40.7033 27.4698 11.8 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.06.14 08:23:50 40.7005 30.3077 0.0 -.- 1.8 -.- UZUNKUM-SAPANCA (SAKARYA) İlksel
2022.06.14 08:18:26 38.8747 43.6227 15.4 -.- 2.5 -.- KELLE-(VAN) İlksel
2022.06.14 07:58:19 38.8352 43.5802 5.0 -.- 3.4 3.5 AKCIFT-(VAN) İlksel
2022.06.14 07:41:48 38.7257 43.5747 26.1 -.- 2.4 -.- ASAGIGOLALAN-(VAN) İlksel
2022.06.14 07:39:05 40.2585 33.4510 12.5 -.- 2.0 -.- CANDIR-KALECIK (ANKARA) İlksel
2022.06.14 07:27:09 38.9172 43.4897 4.0 -.- 2.4 -.- VAN GOLU İlksel
2022.06.14 07:23:20 38.8592 43.4817 1.6 -.- 2.6 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2022.06.14 06:53:08 35.2615 26.2797 2.5 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.14 06:07:00 36.7007 28.2378 4.8 -.- 1.3 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 05:27:28 38.9102 43.4978 26.3 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2022.06.14 05:25:55 38.8563 43.5212 11.8 -.- 2.3 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2022.06.14 04:27:31 36.7608 28.0587 3.9 -.- 3.2 3.1 TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 04:19:03 36.7462 28.0345 12.8 -.- 1.4 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 04:17:44 36.7597 28.0507 2.8 -.- 2.4 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 04:10:52 36.7412 28.0352 11.1 -.- 1.8 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 03:41:52 36.7643 28.0562 5.7 -.- 3.5 3.4 TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 03:26:14 36.7787 28.0620 6.3 -.- 2.1 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 03:23:44 36.7907 28.0553 8.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.14 03:14:35 36.7248 28.0382 5.0 -.- 2.7 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 03:13:04 36.7770 28.0617 6.1 -.- 3.6 3.6 TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 03:12:04 36.7380 28.0640 11.6 -.- 2.6 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 03:11:09 36.7727 28.0590 7.5 -.- 2.9 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 03:07:38 36.7498 28.0660 7.3 -.- 3.6 3.5 TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 02:56:54 36.7763 28.0548 3.6 -.- 1.8 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 02:53:30 36.7345 28.0645 13.5 -.- 1.6 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 02:51:29 36.7235 28.0350 1.9 -.- 1.7 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 02:49:55 36.7560 28.0173 5.3 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.14 02:48:32 36.7580 28.0670 6.6 -.- 2.9 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 02:47:39 36.7457 28.0640 6.6 -.- 2.7 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 02:43:28 36.4655 27.0748 3.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.14 01:18:12 38.8615 43.4837 6.9 -.- 2.2 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2022.06.14 01:08:35 38.8393 43.5143 5.0 -.- 3.4 3.5 BAGDASAN-(VAN) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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