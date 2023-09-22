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SON DEPREMLER LİSTESİ 22 EYLÜL 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

22.09.2023 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 22 Eylül 2023 Cuma günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 22 Eylül 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 22 EYLÜL 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Sobn depremler listesi günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini inceliyorlar. İşte 22 Eylül 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

22 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.22 06:01:54 36.2537 35.9642 7.4 -.- 1.2 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.09.22 05:55:07 38.0418 36.5352 17.9 -.- 1.4 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.22 05:40:07 36.8095 36.7245 18.0 -.- 1.4 -.- DELIOSMAN-(KILIS) İlksel
2023.09.22 05:07:56 37.0367 28.0762 4.1 -.- 1.1 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.09.22 05:01:11 37.1798 36.7480 7.8 -.- 1.8 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.09.22 04:59:16 37.0878 36.6172 5.8 -.- 2.0 -.- TURKBAHCE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.09.22 04:31:05 38.0302 36.2525 13.7 -.- 1.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.09.22 04:10:56 38.2093 38.5212 1.6 -.- 2.0 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.09.22 03:44:24 37.8122 36.4808 18.4 -.- 1.2 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.22 03:40:35 37.9123 36.4653 21.7 -.- 1.2 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.22 03:18:23 38.1468 40.0368 6.6 -.- 2.3 -.- OYALI-EGIL (DIYARBAKIR) İlksel
2023.09.22 03:13:06 38.8992 26.6038 4.7 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.22 03:03:05 37.9483 36.3188 5.7 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.22 03:00:13 38.2197 38.1772 9.0 -.- 1.5 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.22 02:58:26 37.8452 35.5213 16.3 -.- 1.1 -.- BALCICAKIRI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.09.22 02:45:46 37.9637 36.5528 14.4 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.22 02:23:12 38.0662 37.1295 2.9 -.- 1.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.22 02:18:58 36.2968 36.2908 9.0 -.- 2.0 -.- SUVATLI-(HATAY) İlksel
2023.09.22 02:04:54 38.2428 22.6057 11.8 -.- 3.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.09.22 01:59:25 38.2370 38.2402 5.0 -.- 2.8 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.22 01:54:22 39.5308 28.0415 11.5 -.- 1.9 -.- ESENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.09.22 01:51:05 40.8305 30.9363 17.2 -.- 2.3 -.- YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.09.22 01:39:49 39.2777 40.2753 7.1 -.- 1.7 -.- AGACOVEN-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.09.22 01:25:40 37.9750 36.3997 26.9 -.- 0.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.22 01:05:02 38.4198 37.3952 29.7 -.- 0.9 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.22 01:01:37 38.1373 36.6625 3.3 -.- 1.4 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.22 00:54:48 38.7722 40.1543 26.2 -.- 1.9 -.- KOKLUCE-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.09.22 00:52:24 36.3050 35.9188 8.9 -.- 1.4 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.09.22 00:25:29 34.9323 23.1420 20.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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