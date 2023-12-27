SON DEPREMLER LİSTESİ 257ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Son depremler listesi 27 Aralık 2023 Çarşamba günü Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Sivas gibi illerimizde yaşan kişiler başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. 27 Aralık 2023 son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Birçok kişi arama motorlarında, "Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor İşte ayrıntılar...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? (27 ARALIK 2023)

2023.12.27 06:08:27 38.0697 36.5837 5.0 -.- 1.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.27 06:05:37 37.4320 36.6847 7.7 -.- 2.1 -.- KUMPERLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.27 04:58:51 36.4467 36.4713 2.2 -.- 1.6 -.- MURATPASAKIZILKAYA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.12.27 04:47:01 38.2603 38.6380 5.0 -.- 2.0 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel

2023.12.27 04:43:41 37.0360 35.6812 5.0 -.- 1.2 -.- BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.12.27 03:25:35 38.0753 37.2325 6.6 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.27 03:00:35 38.0768 36.6470 8.5 -.- 1.9 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.27 02:21:40 37.9195 36.1535 1.9 -.- 1.4 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.27 02:05:12 42.0415 36.9373 8.7 -.- 2.3 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel

2023.12.27 00:35:38 39.3500 37.1527 6.4 -.- 1.9 -.- GURPINAR-ULAS (SIVAS) İlksel

2023.12.27 00:29:01 37.8370 27.0215 5.0 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ







