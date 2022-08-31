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SON DEPREMLER LİSTESİ 31 AĞUSTOS 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Son dakika Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

31.08.2022 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika deprem açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bulundukları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar internette araştırma yapıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün paylaştığı son depremler listesini anbean güncellemeye devam ediyor. Peki, 31 Ağustos deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 31 Ağustos 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 31 AĞUSTOS 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Son dakika Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları, bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Ülkenin birçok noktasında gerçekleşen son depremler, arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. Peki 31 Ağustos deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte 31 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.08.31 06:16:01 36.2583 28.9372 16.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.31 05:49:29 35.8338 29.9548 2.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.31 05:48:08 37.0915 28.3770 16.6 -.- 0.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.31 05:36:09 38.6080 27.9993 4.7 -.- 1.2 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2022.08.31 05:24:07 40.8570 31.4467 9.5 -.- 1.6 -.- GOKCEAGAC-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2022.08.31 04:35:42 37.9675 27.1740 12.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 04:13:44 36.1972 29.8123 9.6 -.- 1.1 -.- KALEUCAGIZ-DEMRE (ANTALYA) İlksel
2022.08.31 04:06:19 37.8523 27.0178 5.6 -.- 0.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 03:43:53 39.0917 35.9987 1.6 -.- 2.7 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.08.31 03:38:29 39.0895 36.0247 5.4 -.- 2.0 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.08.31 03:32:58 39.7162 42.7902 18.2 -.- 1.4 -.- SOBETAS-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2022.08.31 03:21:56 38.4523 39.5325 7.1 -.- 1.2 -.- ISIKTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2022.08.31 03:21:06 38.2727 38.7665 2.3 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.08.31 03:15:31 35.0222 26.4337 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.31 02:56:15 36.3677 29.8807 5.0 -.- 1.0 -.- KARADAG-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.08.31 02:32:10 36.8305 27.9397 70.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.31 02:30:12 37.9922 27.2095 7.8 -.- 1.3 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel
2022.08.31 02:02:46 38.6667 27.5202 12.3 -.- 1.0 -.- YENIMAHMUDIYE-(MANISA) İlksel
2022.08.31 01:17:17 38.9078 31.4530 5.4 -.- 1.7 -.- AVDAN-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.08.31 00:33:26 39.3883 43.8668 13.9 -.- 1.7 -.- BINKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2022.08.31 00:19:07 35.5242 26.1907 7.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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