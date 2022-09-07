SON DEPREMLER LİSTESİ 7 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. İki kurumun yayımladığı bilgilere göre küçük çapta sarsıntılar gerçekleşti. Peki Deprem mi oldu? 7 Eylül 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

2022.09.07 06:22:03 36.9420 28.2595 5.1 -.- 1.1 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.09.07 05:41:23 38.9130 27.9080 6.5 -.- 1.6 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.09.07 04:32:45 36.8987 27.5167 3.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.07 03:56:13 37.8225 27.0113 7.5 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.07 03:54:22 40.0518 27.7818 5.3 -.- 1.4 -.- ALASAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2022.09.07 03:50:33 37.8133 27.1698 10.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.07 03:37:48 40.1512 27.3382 15.7 -.- 1.8 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2022.09.07 03:16:37 36.9112 31.6647 6.7 -.- 2.0 -.- HOCAKOY-AKSEKI (ANTALYA) İlksel

2022.09.07 02:56:39 37.9687 27.1637 9.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.07 02:46:50 38.3420 38.9290 20.1 -.- 2.3 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel

2022.09.07 02:38:43 37.9197 27.0953 11.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.07 02:22:45 37.1117 28.5123 8.2 -.- 1.6 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.07 02:21:30 39.1503 27.8397 5.0 -.- 1.4 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2022.09.07 02:10:21 40.7740 29.2587 12.6 -.- 1.8 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel

2022.09.07 01:50:18 35.0590 27.1757 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.07 00:30:08 38.1158 25.9078 1.3 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



