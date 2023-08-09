SON DEPREMLER LİSTESİ 9 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (9 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA)

2023.08.09 06:02:58 37.8513 36.2863 20.6 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.09 05:59:02 38.0998 36.0290 20.1 -.- 1.2 -.- CERALAN-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.09 05:53:39 36.2665 36.1518 11.8 -.- 1.6 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel

2023.08.09 05:35:56 35.8812 40.9188 5.0 -.- 3.3 -.- SURIYE İlksel

2023.08.09 05:15:12 38.0965 36.9990 2.1 -.- 1.5 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.09 04:43:20 36.9305 36.5595 11.3 -.- 1.6 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.09 04:23:39 39.0523 29.9335 5.4 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.09 04:08:44 37.3310 39.2990 5.1 -.- 1.7 -.- KEPEZ-(SANLIURFA) İlksel

2023.08.09 03:49:24 38.5083 39.3520 22.3 -.- 1.1 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2023.08.09 03:41:45 38.1180 36.5628 5.8 -.- 1.1 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.09 03:37:43 37.1867 36.7413 5.4 -.- 1.8 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.09 03:28:22 38.5722 44.4593 5.0 -.- 1.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.08.09 03:22:09 38.8312 27.8960 3.6 -.- 1.2 -.- HARMANDALI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.08.09 03:02:52 37.8925 36.2915 12.0 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.09 02:29:19 37.3047 37.0448 5.4 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.09 02:27:17 38.3355 27.1932 8.1 -.- 1.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.08.09 01:57:03 38.0135 33.4878 6.9 -.- 1.9 -.- BASARAN-ESKIL (AKSARAY) İlksel

2023.08.09 01:42:52 38.2925 38.3528 5.0 -.- 2.0 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel

2023.08.09 01:36:19 37.7360 36.2722 7.9 -.- 1.4 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.09 01:34:14 36.0543 35.7847 8.6 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.08.09 01:22:57 37.7130 29.7490 9.5 -.- 1.7 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel

2023.08.09 01:18:34 37.4422 36.9275 5.5 -.- 1.3 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.09 00:48:36 38.0618 37.6215 7.7 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.09 00:47:39 38.4682 37.8340 6.4 -.- 1.4 -.- KAYADIBI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.08.09 00:12:05 37.3992 36.9092 7.4 -.- 1.4 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.09 00:07:15 38.3688 37.5613 5.5 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



