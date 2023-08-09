HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DEPREMLER LİSTESİ 9 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

SON DEPREMLER LİSTESİ 9 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

09.08.2023 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kütahya gibi yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 9 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (9 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA)

2023.08.09 06:02:58 37.8513 36.2863 20.6 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.09 05:59:02 38.0998 36.0290 20.1 -.- 1.2 -.- CERALAN-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.09 05:53:39 36.2665 36.1518 11.8 -.- 1.6 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel
2023.08.09 05:35:56 35.8812 40.9188 5.0 -.- 3.3 -.- SURIYE İlksel
2023.08.09 05:15:12 38.0965 36.9990 2.1 -.- 1.5 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.09 04:43:20 36.9305 36.5595 11.3 -.- 1.6 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.09 04:23:39 39.0523 29.9335 5.4 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.09 04:08:44 37.3310 39.2990 5.1 -.- 1.7 -.- KEPEZ-(SANLIURFA) İlksel
2023.08.09 03:49:24 38.5083 39.3520 22.3 -.- 1.1 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2023.08.09 03:41:45 38.1180 36.5628 5.8 -.- 1.1 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.09 03:37:43 37.1867 36.7413 5.4 -.- 1.8 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.09 03:28:22 38.5722 44.4593 5.0 -.- 1.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.08.09 03:22:09 38.8312 27.8960 3.6 -.- 1.2 -.- HARMANDALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.08.09 03:02:52 37.8925 36.2915 12.0 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.09 02:29:19 37.3047 37.0448 5.4 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.09 02:27:17 38.3355 27.1932 8.1 -.- 1.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.08.09 01:57:03 38.0135 33.4878 6.9 -.- 1.9 -.- BASARAN-ESKIL (AKSARAY) İlksel
2023.08.09 01:42:52 38.2925 38.3528 5.0 -.- 2.0 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2023.08.09 01:36:19 37.7360 36.2722 7.9 -.- 1.4 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.09 01:34:14 36.0543 35.7847 8.6 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.09 01:22:57 37.7130 29.7490 9.5 -.- 1.7 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2023.08.09 01:18:34 37.4422 36.9275 5.5 -.- 1.3 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.09 00:48:36 38.0618 37.6215 7.7 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.09 00:47:39 38.4682 37.8340 6.4 -.- 1.4 -.- KAYADIBI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.09 00:12:05 37.3992 36.9092 7.4 -.- 1.4 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.09 00:07:15 38.3688 37.5613 5.5 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nijer'deki Türkler özel uçuşla tahliye ediliyorNijer'deki Türkler özel uçuşla tahliye ediliyor
İstanbul'da sürücüsüz kamyon dükkana daldı!İstanbul'da sürücüsüz kamyon dükkana daldı!
Avrupa'da fırtına kabusu! Çok sayıda ülkeyi vurdu, tahliyeler yapıldıAvrupa'da fırtına kabusu! Çok sayıda ülkeyi vurdu, tahliyeler yapıldı
Anahtar Kelimeler:
deprem Son depremler afad deprem mi oldu kandilli rasathanesi deprem

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.